Un dron ruso impactó un tren de pasajeros de Ucrania a dos kilómetros de la frontera con Polonia

Un dron ruso impactó este domingo 13 de setiembre en la locomotora de un tren de pasajeros que viajaba de Kiev a Varsovia, a apenas dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia, país miembro de la OTAN. El ataque, ocurrido en la región ucraniana de Volinia, no dejó víctimas entre los 206 pasajeros que se encontraban a bordo, según confirmaron los gobiernos de Ucrania y Polonia y la compañía ferroviaria polaca PKP Intercity.

La empresa estatal ucraniana Ukrzaliznitsia detalló en Telegram que se trata del segundo día consecutivo en que Rusia ataca la infraestructura ferroviaria del país. "Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles. Hoy en Volinia, a dos kilómetros de la frontera con Polonia, el enemigo golpeó la locomotora de un tren de pasajeros", denunció la compañía.

Según explicó, la tripulación fue advertida de la amenaza con antelación, lo que permitió evitar heridos, aunque no precisó si el tren estaba en movimiento o había sido evacuado al momento del impacto.

¿Qué daños causó el ataque con drones en la frontera ucraniano-polaca?

Además de alcanzar la locomotora, el ataque ruso dañó una gasolinera en la zona, según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien calificó el hecho como un ataque "deliberado" de Moscú. "Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en Volinia, donde los rusos incendiaron deliberadamente una locomotora y dañaron una gasolinera en un ataque con drones", afirmó el mandatario.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP

Polonia, por su parte, informó que otro dron cayó cerca de un paso fronterizo, en un contexto de creciente tensión por las incursiones de artefactos rusos cerca de su territorio. De acuerdo con PKP Intercity, citada por la agencia polaca PAP, el tren acumuló un retraso de más de seis horas en la frontera, aunque continuará su recorrido hasta Varsovia una vez completados los trámites aduaneros.

¿Qué otros incidentes con drones reportó Polonia esta madrugada?

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, informó que, durante la noche del sábado al domingo, Rusia empleó drones para atacar Ucrania y que uno de ellos impactó a solo un kilómetro de la frontera polaca, mientras que otro lo hizo a cinco kilómetros.

Según precisó en la red social X, se trataba de drones de ataque con propulsión a reacción del tipo Geran-5, que no llegaron a violar el espacio aéreo de Polonia.

El funcionario detalló que de madrugada se detectó una docena de drones rusos sobrevolando el oeste de Ucrania, lo que llevó a activar aviones militares para proteger, en caso de ser necesario, el espacio aéreo polaco. Como medida preventiva, los residentes de dos regiones fronterizas de Polonia recibieron alertas que los instaban a dirigirse a lugares seguros.

Ni Ucrania ni Polonia reportaron heridos como consecuencia de los ataques registrados durante la jornada, aunque el incidente reaviva la preocupación por la proximidad de la guerra a territorio de un país miembro de la OTAN.

Con información de AFP y EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.