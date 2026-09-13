El presidente Zelenski manifiesta disposición a reunirse con su homólogo Putin en la cumbre del G20 en Miami

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo que estaría dispuesto a reunirse con el líder ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Miami para conversar sobre el fin de la guerra, en una entrevista difundida por los medios ayer sábado.

El Kremlin aún no tomó una decisión sobre si Putin asistirá a la reunión de líderes mundiales en diciembre, precisó el portavoz Dmitri Peskov, citado por la agencia rusa TASS.

Washington intensificó recientemente sus esfuerzos para romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado cuando Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

Estados Unidos ostenta este año la presidencia del Grupo de los 20 principales economías, que reúne a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, y culmina con la cumbre de líderes del 14 y 15 de diciembre.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, posan para una fotografía en la Casa Blanca. Foto: AFP

El ministro de Finanzas de Rusia ya asistió a una reunión del G20, lo que incomodó a algunos aliados europeos de Ucrania, y está previsto que una delegación rusa participe la próxima semana en un encuentro de ministros de Energía en Houston, según un diplomático ruso.

Consultado sobre su disposición a reunirse con Putin en la cumbre de diciembre si invitan a ambos líderes, Zelenski declaró a la cadena alemana Deutsche Welle: “Sí, por supuesto”. “Tenemos que ir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones”.

“No se trata de palabras. Lo que yo le diga a él o lo que él quiera decirme, no importa”. Lo único que importa son los “resultados”, añadió.

Visita. El presidente Volodimir Zelenski recibió a los emisarios de la administración de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en Kiev ayer. Foto: AFP fotos

El pasado fin de semana los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaron Moscú, luego Putin y Trump hablaron sobre la guerra a principios de semana en lo que el Kremlin calificó como una llamada telefónica de una hora “extremadamente franca” y constructiva.

En la entrevista con Deutsche Welle, realizada en Canadá, Zelenski indicó que la visita de Witkoff y Kushner fue una “buena señal”, detacando la importancia de que ambos visitaran Kiev además de Moscú.

Zelenski también anunció que tiene previsto reunirse con Trump a finales de septiembre, mientras Washington impulsa nuevas conversaciones cara a cara entre Moscú y Kiev. AFP