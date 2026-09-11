Con Putin, Xi y Modi como principales líderes, comienza cumbre de los Brics: expectativas y el gran ausente

Las principales avenidas de Nueva Delhi se bloquearán el fin de semana para los imponentes convoyes que trasladarán hasta el complejo de Bharat Mandapam, sede de la última cumbre del G20, a algunos de los líderes principales del mundo no occidental, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping o el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El encuentro del bloque de países Brics, que el año pasado reunió en Río de Janeiro a varios mandatarios, será el tercero que inaugure el primer ministro indio, Narendra Modi, que ya ha albergado dos cumbres más bajo su mandato, durante el que acogerá en su territorio a varios aliados estratégicos.

Tres días de foros, sesiones de negocios y reuniones bilaterales al margen de la cumbre vertebrarán el decimooctavo encuentro de sus miembros.

El martes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó en una rueda de prensa que Putin y Modi mantendrán una reunión a puerta cerrada en la capital india hoy viernes, durante la que podría abordarse a posible venta a la India de cazas rusos Sukhoi Su-57 y la construcción de nuevas plantas nucleares.

El presidente ruso ya está en Nueva Delhi. Aterrizó ayer y fue recibido por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores indio, Kirti Vardhan Singh.

La agenda del mandatario indio incluirá un encuentro con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, según confirmó a EFE una fuente iraní en la India, en el que sería ya su segundo encuentro desde la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Personal de seguridad monta guardia frente al Bharat Mandapam antes de la próxima cumbre de los BRICS en Nueva Delhi. Foto: AFP

La lista de líderes confirmados incluye al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, al egipcio Abdel Fattah Al-Sisi, el indonesio Prabowo Subianto y al Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y a los mandatarios de países socios como el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

A las deliberaciones del bloque se sumará además el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien intervendrá en las sesiones plenarias para incidir en la urgencia de reformar el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales.

Expectativa

Pero todos los ojos están puestos en el viaje del presidente chino, Xi Jinping, quien confirmó ayer jueves su desplazamiento a la India a través de su Ministerio de Exteriores.

Su visita sería la primera a la India en siete años y escenificaría la reconstrucción de los lazos entre India y China tras una larga etapa de tensiones fronterizas en el Himalaya que congelaron por completo su relación diplomática. La cita abre la puerta a un esperado encuentro bilateral con Modi mañana sábado, aún sin confirmar.

El primer ministro de la India, Narendra Modi y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

Ausente

La gran ausencia en la capital india será la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no acudirá a la cumbre debido a compromisos de agenda interna a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

En su lugar, la representación de Brasil estará liderada por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, cuya llegada a Nueva Delhi estaba prevista para la noche de ayer.

Tras el fin de la cumbre, en la cual los jefes de Estado de los Brics presentarán el domingo una declaración conjunta, los mandatarios sembrarán un árbol de baniano (higuera de Bengala), indicó un asesor de Putin.