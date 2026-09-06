El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con enviados de la Casa Blanca y dijo que se propone alcanzar sus metas en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró ayer sábado a los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que, aunque seguirá cooperando con EE.UU. para lograr un arreglo político-diplomático al conflicto, el Ejército ruso alcanzará los objetivos que se ha marcado en Ucrania. “En particular, se destacaron los auténticos éxitos del Ejército ruso en su avance en el frente y se manifestó la seguridad de que se lograrán los objetivos marcados”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, al término de las consultas en el Kremlin.

Al tiempo que insistió en la necesidad de eliminar “todas las causas originales del conflicto”, y de igual forma confirmó “la voluntad de continuar el trabajo conjunto con los americanos en la búsqueda de un arreglo político-diplomático”. “La reunión se prolongó durante tres horas y diez minutos. Fue sustancial, constructiva y muy franca y confiable”, señaló. Añadió que se abordaron también asuntos económicos y otros temas de actualidad.

Según Ushakov, Putin volvió a agradecer al presidente de EE.UU., Donald Trump, “su deseo sincero de contribuir a una pronta solución mutuamente aceptable”. “Se confirmó que los presidentes de ambos países seguirán manteniendo contactos personales”, afirmó el asesor. Subrayó que los mediadores estadounidenses prometieron tener en cuenta mañana domingo, en sus contactos en Kiev, “las valoraciones y observaciones del presidente ruso para un arreglo duradero al conflicto en Ucrania”.

“Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo expresaron el interés habitual en un pronto cese de las acciones militares, sino que también expusieron diversas ideas sobre posibles vías para llegar a un arreglo”, dijo.

Por ese motivo, Ushakov insistió en la que reunión, que tuvo lugar ayer sábado en Moscú tras ocho meses de pausa, había sido “útil y oportuna”.

El avión con Witkoff y Kushner ya despegó desde Moscú, teóricamente con destino a Kiev, donde deberán mantener hoy domingo consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ordenó ayer suspender los ataques contra Moscú hasta este lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, hiciera lo propio con Kiev, debido a la visita de los emisarios de la Casa Blanca este fin de semana a las capitales rusa y ucraniana.

“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación”, indicó Zelenski en sus redes sociales.

Ya el viernes Zelenski aseguró que él iba a garantizar “el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura”, y expresó su deseo de que Rusia haga lo mismo “durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense”.

No obstante, ayer sábado, antes de que Putin anunciara el cese durante tres días de los ataques rusos contra la capital ucraniana, Zelenski denunció bombardeos deliberados contra los aeropuertos de Kiev y Borispil antes de la visita de Witkoff y Kushner. “Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispil”, a unos 30 kilómetros al este de Kiev, sostuvo.

Ucrania cerró su espacio aéreo a la aviación civil el 24 de febrero de 2022 y permanece cerrado desde entonces debido a la guerra rusa, por lo que los ucranianos, visitantes extranjeros y delegaciones oficiales generalmente entran y se desplazan por el país en tren o por carretera, a menudo atravesando países europeos vecinos.

Sin embargo, el avión de Witkoff y Kushner podría ahora aterrizar en uno de los dos aeropuertos tras el cese de ataques anunciado por Putin poco después de la llegada de los emisarios a Moscú.

Washington había exigido a ambos bandos en conflicto garantías de seguridad, tras lo que el Kremlin negó en un primer momento un posible acuerdo al respecto con Ucrania. “Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible”, comentó Zelenski en su tradicional alocución a la nación.

Zelenski había amenazado a Rusia con hacer “imposible” las comunicaciones aéreas en su territorio, por lo que llamó a las cancillerías occidentales y a las aerolíneas extranjeras a reaccionar en consecuencia.

EFE