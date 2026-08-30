Ataque ruso a depósito de municiones Ucrania causó explosiones, incendios y al menos 37 muertes

Al menos 37 personas murieron cerca de Kiev en un ataque ruso con drones perpetrado contra un depósito de municiones del ejército, que causó un enorme incendio y explosiones, indicaron ayer sábado las autoridades ucranianas.

En los videos difundidos en internet y en la prensa se aprecia una gigantesca explosión, seguida de detonaciones secundarias, que proyectaron llamas en múltiples direcciones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que el lugar atacado era un depósito utilizado por el ejército y que albergaba “municiones que de ningún modo tendrían que haber estado ahí”, incluyendo obuses, minas y drones. En un mensaje anterior, Zelenski había recordado que “no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales”.

“Lamentablemente, el número de víctimas en el distrito de Bucha se eleva ahora a 37”, indicó en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, elevando en diez víctimas el balance anterior.

Casa dañada en el lugar de un ataque aéreo ruso en la región de Kiev. Foto: AFP

Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate. El ataque con dron se produjo poco después de las ocho de la tarde del viernes (17H10 GMT), y golpeó “los terrenos de una empresa en la localidad de Mila”, situada en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano.

Otros ataques rusos ocurridos ayer sábado dejaron un muerto en la región de Odesa, en el sur, otro en Borispil, un suburbio de Kiev, y otro en la capital, según las autoridades locales.

Gran Bretaña

La Marina Real británica informó que ha completado una “intensa” operación de seguimiento de 72 horas de buques de guerra y barcos petroleros de Rusia en aguas del Reino Unido.

La Armada británica explicó ayer en un comunicado que el destructor HMS Duncan, la fragata HMS St Albans y el patrullero HMS Severn vigilaron las actividades del destructor ruso Admiral Levchenko mientras escoltaba el paso de los cargueros General Skobelev y Sparta por el “mar del Norte y el Canal de la Mancha”.

Un helicóptero Merlin también participó en el operativo de vigilancia para ofrecer apoyo desde el aire, en el marco de los esfuerzos de Londres y sus aliados para controlar la llamada ‘flota fantasma’ rusa, creada en 2022 para eludir las sanciones impuestas a Rusia por lanzar la invasión y guerra contra Ucrania.

La Marina Real indicó que sus operaciones contra la actividad rusa en aguas británicas han aumentado un 25 % durante los primeros ocho meses del año en comparación con 2025, EFE, AFP

Meta: lanzar hasta mil drones al día sobre Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha encomendado al complejo industrial y de defensa del país la tarea de aumentar la producción de drones de largo alcance, para que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan lanzar hasta mil drones al día sobre el territorio de Rusia, mientras el Kremlin también recrudece su ofensiva. “La principal prioridad es reforzar nuestra defensa contra los ‘shaheds’ propulsados por reactores y aumentar la frecuencia de nuestros ataques en profundidad contra Rusia. Ahora, nuestra media supera las 300 sanciones de largo alcance; debe haber más. Tenemos un objetivo muy concreto y lo alcanzaremos”. dijo Zelenski en su mensaje a la nación. EFE