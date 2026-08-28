¿Rusia planea atacar a la OTAN?: la misión de la CIA, la respuesta del Kremlin y la postura de Trump

A seis meses de iniciada la guerra contra Irán que provocó fuertes alteraciones en los precios del petróleo, y a pocos de cumplirse cinco años de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022 que desató un conflicto a las puertas de la Unión Europea, la amenaza de un ataque de Rusia a un miembro de la OTAN sobrevoló esta semana a partir de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú. Esto pese a que tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el Kremlin negaron que haya planes de Rusia de atacar a un país de la OTAN.

En concreto, Trump aseguró ayer jueves que Rusia “no va a atacar” territorio de la OTAN, mientras el Kremlin calificó de “historias alarmistas” esa posibilidad. Trump señaló que ha tenido “buenas conversaciones” con el presidente ruso Vladimir Putin. “No va a atacar territorio de la OTAN”, enfatizó.

El diario The Wall Street Journal y la cadena CBS afirmaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que evaluaciones de inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania. Según The Wall Street Journal, el presidente ruso podría desafiar a la OTAN con un “ataque limitado” en los próximos años.

Cuando le preguntaron si Ratcliffe había transmitido dicho mensaje, Trump respondió: “No quiero comentar sobre eso, pero no van a atacar”. La última llamada telefónica conocida entre Trump y Putin fue en junio, mientras que la última vez que ambos se reunieron en persona fue hace un año, en una cumbre en Alaska que no logró un avance en Ucrania.

John Ratcliffe, director de la CIA. Foto: AFP

Durante su visita a Moscú, Ratcliffe también abordó la guerra de seis meses entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aliado de Rusia, informó CBS News.

Trump sin embargo restó importancia a la necesidad de castigar a Moscú por comerciar con Teherán, después de que su administración anunciara sanciones económicas dirigidas contra los socios comerciales de la república islámica si se niega a abrir el estrecho de Ormuz. “Hasta ahora, creo que Rusia se ha comportado bastante bien en lo que respecta al estrecho de Ormuz”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos dijo este miércoles que el director de la CIA realizó una visita de “semi rutina” a Moscú el martes, y dio a entender que habló con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania.

Kremlin, en tanto, señaló ayer que los informes sobre un posible ataque ruso a la OTAN no tenían fundamento. “Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El portavoz del Kremlin sostuvo además que Rusia continúa con su “operación militar especial”, el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

Reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su par estadounidense, Donald Trump. Foto: AFP

Rusia ha rechazado repetidamente las exigencias ucranianas de mantener conversaciones de paz cara a cara entre Putin y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El jefe de la inteligencia exterior rusa, Serguéi Narishkin, también restó importancia al encuentro con su homólogo de la CIA. “Sí, la reunión tuvo lugar, pero no hay nada inusual en ella”, declaró Narishkin, citado por la agencia estatal TASS ayer jueves.

En Bruselas, un alto funcionario de la Unión Europea minimizó la amenaza de un ataque ruso. “Los servicios de inteligencia europeos no ven ningún riesgo de un ataque ruso contra los países europeos”, aseguró este funcionario bajo condición de anonimato.

El último director de la CIA que visitó Moscú fue William Burns en noviembre de 2021, cuando advirtió a Rusia contra el envío de tropas a Ucrania.

El viaje de Ratcliffe a la capital rusa se conoció el martes, tras detectarse el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en un aeropuerto moscovita y una caravana diplomática recorriera recorriendo la ciudad. Se trata de la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia como director de la CIA, un cargo al que llegó tras desempeñarse como jefe de Inteligencia Nacional durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Foto: AFP

El diario The New York Times informó ayer que Ratcliffe en su viaje a Moscú instó a los rusos a llegar a un acuerdo para el fin de la guerra en Ucrania antes de que su situación militar y económica empeore.

Ratcliffe transmitió el mensaje a Aleksandr Bortnikov, jefe del servicio de inteligencia ruso FSB, y no profirió amenazas sobre las posibles consecuencias para la parte rusa si Putin ignoraba la evaluación del director de la CIA y decidía continuar la guerra.

Los analistas de la CIA llevan tiempo cuestionando si los asesores de Putin le han proporcionado evaluaciones honestas sobre la trayectoria y las consecuencias de la guerra.

La CIA ha mantenido canales de comunicación con el FSB y el servicio de inteligencia exterior ruso, conocido como SVR. Estos canales de inteligencia discurren en paralelo a otros canales separados con funcionarios rusos, encabezados por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Algunos funcionarios expresaron su esperanza de que Putin, quien fue oficial de inteligencia, considerara un mensaje del director de la CIA más urgente y creíble que las comunicaciones a través de los canales diplomáticos habituales. AFP, The New York Times, EFE

“Delicados”

El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, aseguró haber tratado asuntos “delicados” con el director de la CIA, John Ratcliffe. El presidente ruso Vladimir Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó por “exóticas” las últimas propuestas de alto el fuego.

El subsecretario de Defensa de EE.UU. para Política, Elbridge Colby, en rueda de prensa en la sede de OTAN en Bruselas. Foto: AFP

Europa, socio clave para EE.UU.

Estados Unidos reafirmó ayer jueves su compromiso con la seguridad de la OTAN y aseguró que Europa continúa siendo de “interés fundamental” para Washington, tras la visita a Moscú del jefe de la CIA para supuestamente advertir al Kremlin contra eventuales ataques a aliados.

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, envió ayer este mensaje en una comparecencia junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien se reunió en la sede de la organización en Bruselas. “Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, incluso mientras damos prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas”, dijo Colby. Elogió, además, el progreso de los aliados europeos en los últimos dos años para asumir un mayor papel en la Alianza Atlántica, algo que atribuyó al liderazgo de Donald Trump, de Rutte y de “algunos líderes clave” en Europa.

“Hemos pasado de una situación muy distinta hace un par de años, a una en la que mantenemos conversaciones concretas y prácticas sobre cómo avanzar juntos en un mundo donde Europa, un continente obviamente muy próspero, puede asumir, y de hecho está asumiendo, la responsabilidad principal de su propia defensa convencional”, destacó Colby.

Rutte también destacó los avances para lograr “una Europa más fuerte” y “una OTAN más fuerte”.