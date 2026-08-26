Un viaje sorpresivo a Moscú y una misión secreta: qué se sabe del viaje del jefe de la CIA a Rusia

El jefe de la CIA, John Ratcliffe, viajó ayer martes a Moscú, informaron medios estadounidenses. Sería la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia desde que asumió el cargo en 2025.

El sitio especializado Flight Radar mostró que un avión militar estadounidense había despegado de Letonia con destino al aeropuerto moscovita de Vnúkovo. Según los datos de este sitio de seguimiento de vuelos, la aeronave voló inicialmente el domingo desde la base aérea de Andrews, situada cerca de Washington y utilizada para los desplazamientos de altos funcionarios, hasta Riga, la capital de Letonia. Ese mismo avión partió de la capital rusa por la tarde de ayer martes. Este tipo de aeronave puede utilizarse, entre otras cosas, para desplazamientos diplomáticos.

Preguntado durante su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió no “disponer de esa información”. En las últimas semanas se ha especulado en varias ocasiones con un posible viaje a Rusia de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque no se confirmó ninguna fecha.

Peskov afirmó que no estaba prevista ninguna reunión en el Kremlin con representantes de la administración estadounidense esta semana. Los aviones militares también pueden utilizarse para intercambios de prisioneros.

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Foto: AFP

Liberación de preso

Según la cadena CBS, Ratcliffe estuvo implicado en los recientes intercambios de detenidos, entre ellos la liberación en 2025 de la ruso-estadounidense Ksenia Karelina tras permanecer en cárceles rusas.

Rusia y Estados Unidos realizaron varios canjes en el pasado, pero Washington sigue reclamando el regreso de varios de sus ciudadanos detenidos en suelo ruso.

Ahora el viaje de Ratcliffe se concreta en medio de rumores de una posible liberación del estadounidense Charles Zimmerman, condenado en Rusia a cinco años de cárcel por tráfico ilegal de armas.

Según canales de Telegram rusos, el director de la CIA, quien estuvo implicado en el pasado en intercambios de prisioneros entre ambos países, llegó a Moscú para otra misión similar, que estaría relacionada con la liberación de Zimmerman.

El veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, fue condenado en enero pasado a cinco años de cárcel en Rusia por tenencia y tráfico ilegal de armas.

Vista del Kremlin de Moscú y la calle Vasilyevsky Spusk en el centro de Moscú. Foto: AFP

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica que conoció por internet y fue detenido, cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.

Los medios rusos señalan que el presidente, Vladímir Putin, ha firmado estos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman.

La visita a Moscú de Ratcliffe, que fue director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produce cuando permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania impulsadas por Estados Unidos.

Tras las noticias sobre la llegada a Moscú del director de la CIA, el índice de la Bolsa de Moscú sumó un 2,7%.

De acuerdo con el periodista ruso Alexandr Yunashev, que forma parte del grupo de reporteros que cubren las actividades del Kremlin, la agenda de Putin para ayer martes fue modificada con muy poca antelación, lo que podría significar que el jefe del Kremlin recibió a Ratcliffe.

La cadena CNN, por su parte, destaca que la visita tiene lugar horas después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar “todas las operaciones económicas” de Irán, uno de los aliados de Rusia.

El presidente ruso Vladimir Putin llega a una reunión con el primer ministro vietnamita en el Kremlin de Moscú. Foto: AFP

Otros medios occidentales relacionan la visita con supuestos planes de Moscú de anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania, algo que ha sido negado por las autoridades rusas. Se trata de la primera visita de un director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos a Rusia en casi un lustro.

El exdirector de la CIA William Burns viajó a Moscú en noviembre de 2021 para hablar directamente con el presidente Putin apenas unos meses antes de la intervención militar rusa a Ucrania en febrero de 2022. AFP, EFE

Diálogo con Cuba “está estancado”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que el diálogo con Estados Unidos “está estancado”, en una entrevista concedida al diario brasileño Folha de S.Paulo. El mandatario señaló que tras los contactos mantenidos con el Gobierno estadounidense, “aún no se ha podido avanzar” ni hay “una agenda definida”. “Bajo la opresión no puede haber diálogo”, aseveró.

Díaz-Canel recordó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció recientemente que Washington “cortará todas las posibles vías de escape que Cuba pueda encontrar” y “se está filtrando información a la prensa sobre operaciones de la CIA” en la isla. En medio de este contexto, se calcula que la economía se ha contraído más de un 15% entre 2020 y 2025, mientras la presión estadounidense con el bloqueo petrolero iniciado en enero y las sanciones desde mayo han agudizado la precariedad del la isla.