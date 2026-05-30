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El País Mundo

Jefe militar de EE.UU. se reúne con alto mando del Ejército de Cuba en Guantánamo: los temas del encuentro

El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba confirmó que el encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes". Desde el Comando Sur se informó que se discutió sobre "asuntos de seguridad operativa".

El País
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30/05/2026, 03:35
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El comandante Francis L. Donovan (C), el jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo
El comandante Francis L. Donovan (C), el jefe del Estado Mayor, general Roberto Legra Sotolongo
Foto: AFP

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo ayer viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa” y abordó temas como “la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base”.

“La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio”, indicó la nota. Donovan realizó además una evaluación de la “seguridad perimetral de la base naval”.

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas. Las relaciones entre Washington y La Habana se tensionaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

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El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), habla con soldados tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur, en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.
Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un “fugitivo” de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo.

Esta reunión de jefes militares de Estados Unidos y Cuba se da dos semanas después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reuniera en La Habana con altos funcionarios del régimen de Cuba, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países. EFE

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