Marco Rubio y su polémica foto junto a un mapa de Cuba en medio de tensiones con la isla: "Casualmente" estaba ahí

El secretario de Estado, Marco Rubio, restó importancia ayer martes al hecho de que se fotografío junto al jefe del Comando Sur estadounidense ante un mapa de Cuba y a la aparente posibilidad de que se prepare una ofensiva militar inminente contra la isla.

“Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana”, dijo Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que explicó que la decisión de retratarse con el mapa de Cuba durante su visita al cuartel general del mando militar fue simplemente porque había uno en la sala donde se tomó la instantánea.

El Comando Sur es uno de los diez comandos de combate unificado y su zona de influencia incluye todos los países de Latinoamérica, a excepción de México. El secretario de Estado visitó ayer las instalaciones de este comando en Miami, la ciudad natal de Rubio.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

“En mi segunda visita allí, estaban presentes nuestros jefes de misión de todo el hemisferio occidental. Me estaba dirigiendo a ellos y, en ese momento, conocí al general que acababa de asumir el mando del Comando Sur”, explicó. “Casualmente, había un mapa de Cuba, y comenté ‘sería buena idea que nos tomáramos una foto frente a ese mapa, ya que es lo más cercano a los Estados Unidos que hay dentro del Comando Sur’”, agregó el secretario de Estado estadounidense.

El propio Rubio, nieto de cubanos, ha sido uno de los principales defensores de que Estados Unidos aplique mano dura sobre el régimen comunista de Cuba. Esto incluye el bloqueo petrolero que la Administración Trump aplica sobre la isla desde enero después de que Estados Unidos capturara al dictador venezolano Nicolás Maduro y cortara el flujo de crudo que llegaba a Cuba desde Caracas.

Visita al Papa

En otro orden, Rubio anunció que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Estados Unidos brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que sea distribuida por la Iglesia.

Rubio insistió en que Estados Unidos ya ha intentado enviar ayuda pero enfrenta obstáculos por parte de La Habana, y recordó que en febrero la Casa Blanca envió 6 millones de dólares que serían distribuidos a través de Caritas, red de organizaciones católicas que tiene operaciones en la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, con el Papa León XIV en el Vaticano. Foto: AFP

“Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba (…) pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo”, señaló el secretario de Estado. Rubio añadió que su agenda con el Vaticano, que arranca mañana jueves, también incluirá temas más amplios, como la defensa de la libertad religiosa a nivel global.

“Tenemos preocupaciones compartidas sobre la libertad religiosa, nos gustaría hablar con ellos sobre eso”, indicó Rubio, al destacar la coincidencia de intereses entre Washington y el Vaticano en ese ámbito.

En ese sentido, Rubio comentó el reciente viaje de León XIV a África occidental, donde trató la problemática de la libertad de culto, un asunto que ha preocupado mucho a la Administración Trump en países como Nigeria, donde Estados Unidos bombardeó a grupos islamistas en represalia por la matanza de cristianos.

Rubio restó importancia a las tensiones entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, y negó que el mandatario haya acusado directamente al pontífice.

Se ve un bicitaxi en una calle de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Foto: AFP

Taiwán

El presidente Trump dialogará sobre Taiwán con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la visita que realizará a Pekín a partir del próximo día 13, confirmó ayer Rubio.

“Estoy seguro de que Taiwán será un tema de conversación. Siempre lo es”, respondió Rubio en la rueda de prensa en la Casa Blanca.

“No necesitamos que se produzcan acciones desestabilizadoras en relación con Taiwán ni en ninguna otra parte del Indo-Pacífico”, dijo Rubio. EFE, AFP