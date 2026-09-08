Trump le pidió a Putin que pare con la guerra en Ucrania y Rusia negó planes hostiles contra Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes por teléfono al presidente ruso Vladimir Putin un "pronto" fin de la guerra en Ucrania, justo después de que la Casa Blanca retomara los contactos de mediación tras más de seis meses de pausa.

"Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Rusia", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Ambos mandatarios han hablado en quince ocasiones desde el comienzo del segundo mandato del presidente estadounidense, cinco de ellas este año.

Esperanza de reunión tripartita

Trump expresó su interés en que ese "avance se produzca durante su mandato presidencial", que concluirá en enero de 2029, e insistió en los "colosales beneficios" que podrían recibir ambos países en caso de una mejoría de las relaciones económico-comerciales.

La conversación, la primera desde el pasado 4 de julio, estuvo centrada en las negociaciones mantenidas el fin de semana en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

De hecho, ambos consideraron "positivos" los resultados de dichas consultas y acordaron que esos contactos continuarán en un futuro.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe al enviado de EE.UU. Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Foto: AFP

Al respecto, Putin desglosó los pasos que Washington "realmente" podría dar para "un pronto cese de las hostilidades" en Ucrania, que comenzaron hace cuatro años y medio.

El principal resultado de las negociaciones del fin de semana entre los mediadores estadounidenses y los líderes ruso y ucraniano, Volodímir Zelenski, fue en realidad la propia reanudación de los contactos tras más de medio año de pausa por la guerra en Irán.

Las conversaciones no produjeron ningún resultado y, de hecho, Rusia y Ucrania reanudaron hoy los ataques después de 72 horas de tregua, aunque EE.UU. tiene esperanzas de convocar pronto una reunión tripartita, similar a la celebrada en febrero en Ginebra.

Como hiciera Putin con sus mediadores estadounidenses el sábado, hoy detalló a su interlocutor la marcha de la campaña militar rusa y "las perspectivas de avance en el campo de batalla y de logro de los objetivos marcados".

"Estamos convencidos de que la victoria está muy cerca. Estamos seguros de nuestro potencial militar, de nuestras acciones militares que transcurren exitosamente", dijo hoy Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Visita. El presidente Volodimir Zelenski recibió a los emisarios de la administración de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en Kiev ayer. Foto: AFP fotos

Rusia niega "planes hostiles" contra Europa

A su vez, añadió Ushakov, "acerca de las especulaciones sobre los supuestos planes hostiles en relación con países europeos, se subrayó que a nosotros ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa".

"Los mitos sobre la amenaza rusa sirven a los europeos de tapadera para incrementar el apoyo a Ucrania y sus propios gastos militares", resaltó.

Alemania ha acusado a Rusia de estar detrás del incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig, lo que Putin vinculó con las elecciones en ese país, mientras Hungría expulsó este martes a diez diplomáticos rusos.

En ese sentido, el Kremlin se mostró hoy contrario a la propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de incluir a los europeos en futuras negociaciones.

"Seguramente, eso puede complicar el proceso negociador. A diferencia de los americanos, los europeos hacen todo lo posible para que la guerra no termine", apuntó.

Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó este martes a la Unión Europea de impedir que se logre "un arreglo fiable y duradero" que tenga en cuenta las raíces originales del conflicto.

Y recordó que, en cambio, Washington no sólo acepta la realidad sobre el terreno -el control ruso de una quinta parte del territorio ucraniano-, sino que se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN.

Serguéi Lavrov. Foto: AFP

Los expertos independientes consideran que Putin ha endurecido su postura en los últimos meses debido a los exitosos ataques ucranianos contra su retaguardia, que ve las consultas con EE.UU. como parte del esfuerzo bélico y que no negociará en serio hasta tomar todo el Donbás, objetivo que esperar consumar este año, lo que los expertos consideran improbable.

EFE