El presidente de China, Xi Jinping, exhortó a los miembros de los BRICS a cerrar filas en las Naciones Unidas

En la cumbre de dos días de los BRICS, en la que participan líderes de sus 11 miembros -entre ellos China, India, Rusia, Irán y Sudáfrica, pero no el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que está en plena campaña por su reelección y mandó como jefe de delegación a su canciller, Mauro Vieira- adoptaron ayer sábado por unanimidad la ‘Declaración de Nueva Delhi’.

El primer ministro indio y anfitrión, Narendra Modi, durante la sesión plenaria, explicó que el texto recoge “la esencia de las deliberaciones y las posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales”.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, denunció que la guerra de Oriente Medio desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no sirve los intereses comunes del planeta. Asimismo, pidió a los BRICS que se opongan a la confrontación de bloques, a las violaciones de la soberanía de otros países y al proteccionismo, a la vez que les exhortó a cerrar filas en torno a la autoridad de Naciones Unidas.

En la declaración conjunta, los BRICS pidieron máxima contención ante la escalada en Oriente Medio, preservar el flujo del comercio y la energía y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional. “Expresamos profunda preocupación por la continua escalada de las tensiones en Oriente Medio y, recordando nuestras respectivas posiciones nacionales, pedimos ejercer la máxima contención, así como evitar acciones que puedan agravar aún más la situación”, señala el documento, que también reclama respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

En una extensa declaración de 140 puntos, el bloque subraya la necesidad de trabajar de forma conjunta para “mantener el flujo constante del comercio global, las cadenas de suministro y la energía”, sin mencionar directamente el estrecho de Ormuz, vía clave del suministro mundial afectada por la actual escalada regional. El bloque exige además la eliminación de las medidas que calificó como “ilegales”.

“Condenamos la imposición de medidas coercitivas unilaterales que sean contrarias al derecho internacional, y reiteramos que tales medidas, entre otras formas bajo la de sanciones económicas unilaterales y sanciones secundarias, tienen profundas implicaciones negativas para los derechos humanos”, recoge el punto 22 de la declaración.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira ; el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi; el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el primer ministro de la India, Narendra Modi ; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, durante la 18.ª Cumbre de BRICS. Foto: AFP

El documento expresa la “seria preocupación” de los miembros -todos países emergentes-por los ataques deliberados contra infraestructuras civiles y nucleares de uso pacífico que cuentan con las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Los BRICS realizan además un llamamiento general a la prevención de conflictos, pero evitan cualquier mención directa a la guerra en Ucrania, que no aparece en el documento.

El bloque de 11 miembros, que representan un 40% del PIB mundial y más del 25% del comercio planetario, también quiere agrandar su influencia en cuestiones como la seguridad energética.

El presidente chino declaró en la cumbre, según la agencia estatal Xinhua, que “a medida que sigue evolucionando la situación en Oriente Medio y el Golfo, la guerra allí ha causado graves pérdidas a los pueblos de la región”. El conflicto, prosiguió Xi Jinping, “no sirve los intereses comunes de la comunidad internacional”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de China, Xi Jinping, durante la 18.ª cumbre de los BRICS. Foto: AFP

La guerra en Oriente Medio tomó un cariz nuevo el viernes, cuando los rebeldes hutíes de Yemen, proiraníes y hostiles a Israel, se apoderaron del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el Índico con el mar Rojo. Un revés para Arabia Saudita, rival de estos rebeldes y que se encuentra acorralada, ya que Irán tiene casi bloqueado el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga. Pero también un desarrollo delicado para los intereses asiáticos, ya que por Bab el Mandeb pasan los cargueros camino de Europa.

Ante el cuello de botella en Ormuz, India optó, con permiso de EE.UU., por comprar petróleo ruso, haciendo caso omiso de las presiones occidentales.

En la cita de Nueva Delhi se encuentra el presidente Vladimir Putin, al que el primer ministro indio, Narendra Modi, recibió con un abrazo el viernes.

El presidente iraní Masud Pezeshkian aprovechó el foro para lanzar otro dardo a EE.UU., con quien sigue el pulso por ver el estatus futuro del estrecho de Ormuz, donde Teherán quiere cobrar derechos en concepto de “servicios marítimos”, algo que no ocurría antes de la guerra.

La visita del líder chino es un acontecimiento, ya que no viajaba a India desde 2019. En 2020, ambos países protagonizaron un enfrentamiento militar en su disputada frontera en el Himalaya. EFE, AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin y la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff, durante la 18.ª cumbre BRICS. Foto: AFP

Propuesta de reformar la gobernanza mundial

El primer ministro indio, Narendra Modi, llamó ayer sábado a los países del bloque BRICS a transformar la “pirámide de privilegios” de la gobernanza mundial”. Modi afirmó que la hoja de ruta para ello debe articularse en torno a tres ejes: representación, capacidad de respuesta y elaboración de normas, para aumentar el peso de las economías emergentes en las instituciones internacionales. “La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no se puede posponer más”, subrayó a contiuación.

Modi reclamó también que el poder de voto, los puestos de liderazgo y las prioridades de las instituciones financieras internacionales reflejen mejor el peso actual de las economías que impulsan el crecimiento mundial. “El sur global se encuentra hoy en la primera fila de las crisis globales, pero en la última fila de la toma de decisiones”, reclamó. EFE

Las medidas arancelarias

El bloque expresó su preocupación por el alza de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales incompatibles con las normas de la OMC y advirtió que el proteccionismo puede reducir el comercio mundial, alterar cadenas de suministro y aumentar la incertidumbre económica. “Los miembros de los BRICS se ven afectados de manera diferente por medidas proteccionistas injustificadas”, destaca el documento conjunto.