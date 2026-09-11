Uruguay e India estrechan lazos: acordaron plan de comercio, conectividad y cultura, según canciller indio

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, fue recibido este viernes por su par de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en Nueva Delhi. Allí, según el jerarca indio, mantuvieron "una buena conversación" sobre el avance en las relaciones de ambos países en materia de "comercio, conectividad y cultura".

"Acordamos un plan de acción enfocado para ese fin. Agradezco el apoyo de Uruguay para profundizar la asociación con Celac y Mercosur", publicó el ministro indio en su cuenta de X, donde además confirmó que recibió la ratificación de Uruguay para la Alianza Solar Internacional.

Delighted to welcome FM Mario Lubetkin ​​@MinLubetkinUy in New Delhi today.



A good conversation on advancing our ties including in trade, connectivity and culture. Agreed on a focused roadmap to that end. Appreciate Uruguay’s support for deepening partnership with CELAC and… pic.twitter.com/HA8sZiAgOg — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 11, 2026

Desde Cancillería informaron este viernes que el encuentro entre los dos ministros "puede reportar importantes beneficios comerciales y culturales" y recordaron que es por primera vez India nombró un embajador residente en Uruguay.

Uruguay volverá a participar de la cumbre de los BRICS

Este domingo Lubetkin expondrá ante la cumbre de los BRICS, el foro político internacional fundado por Brasil, Rusia, India y China, con la posterior incorporación de Sudáfrica.

Expondrá, según dijeron a El País fuentes oficiales, las ideas fuerzas generales con las que viene insistiendo él y Orsi en los diferentes foros internacionales: la necesidad de reforzar el multilateralismo en un mundo cada vez más incierto, inestable y hostil.

Mario Lubetkin. Foto: Presidencia de la República.

A esta cumbre asistirán mandatarios de, entre otros países, Arabia Saudita, Rusia y China —Vladimir Putin y Xi Jinping estarán presentes—, Cuba, Vietnam y Egipto.

Esta alianza, que reúne a las llamadas potencias del sur global, discutirán en las próximas horas sobre la guerra en Oriente Medio, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a varios de sus miembros, y la inestabilidad comercial global generada desde que se inició el enfrentamiento entre Irán y los norteamericanos.

Los BRICS ahora representan la mitad de la población mundial y reúnen al 40% del PBI del planeta. Se espera la participación, asimismo, del presidente de Irán, Masud Pezeshkian. De otro lado, no estará Lula, hoy concentrado en la campaña electoral.