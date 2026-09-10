Escalada en Medio Oriente hace disparar el petróleo: el precio que superó por primera vez desde julio

Irán aseguró ayer que atacó más de una decena de embarcaciones que intentaban cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, en una escalada que disparó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde julio.

Teherán dijo que llevó a cabo esta ofensiva en represalia por la pérdida de cinco petroleros iraníes en bombardeos del ejército de Estados Unidos la víspera.

“Las acciones agresivas de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes (...) constituyen una amenaza manifiesta para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, declaró la diplomacia iraní, que justificó sus acciones invocando el “derecho a la legítima defensa”.

Los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza militar iraní, afirmaron haber atacado en la región del Golfo a dos embarcaciones estadounidenses, ocho petroleros y otros diez buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

Este cuerpo también reivindicó el miércoles ataques contra una base estadounidense en Jordania. El ejército jordano dijo que interceptó 18 misiles. La agencia marítima británica UKMTO reportó varios buques mercantes en llamas, pero no indicó si había víctimas.

Tanques de almacenamiento de combustible en un depósito de petróleo en Burdeos, Francia. Foto: AFP

Los nuevos ataques iraníes se produjeron luego de que el ejército de Washington anunciara el martes la destrucción de cinco buques petroleros iraníes en represalia por recientes ataques de Teherán contra un navío militar de Estados Unidos.

Ambos países siguen enfrascados en la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La escalada empujó ayer miércoles los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, alcanzó brevemente 100,19 USD. AFP