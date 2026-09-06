Estados Unidos destruyó tres petroleros iraníes en respuesta a intentos de ataques a sus buques

Estados Unidos dijo ayer sábado que destruyó tres petroleros iraníes en respuesta a los intentos de ataques con misiles a sus buques de guerra, mientras que Teherán afirmó que tomó represalias contra embarcaciones vinculadas a Washington.

Las partes siguen enfrascadas en la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La república islámica mantiene el férreo control sobre el estrecho de Ormuz y Washington su contrabloqueo de los puertos iraníes.

El ejército de Estados Unidos dijo ayer que atacó y destruyó tres petroleros iraníes después de que los Guardianes de la Revolución abrieran fuego contra sus naves de guerra.

Las embarcaciones iraníes fueron atacadas “frente a la costa de la isla de Jark” y en el golfo de Omán, dijo el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) para Oriente Medio.

Uno de los petroleros fue impactado “después de que se ordenara a la tripulación abandonar el barco”, precisó el ejército estadounidense. En un video difundido por Centcom, se ven las bolas de fuego que siguieron a los impactos de los proyectiles contra los buques.

Los objetivos formaban “parte de una red clandestina multimillonaria que financia” al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y sus socios en la región, agregó el ejército. Ningún soldado estadounidense resultó herido, precisó.

“Que el mensaje al CGRI sea claro: si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor, eliminando tres de los suyos”, declaró el comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper.

Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Irán y mantiene latente la amenaza de una acción militar de mayor envergadura.

Represalias

La diplomacia iraní denunció “enérgicamente” los bombardeos en su principal puerto petrolero y los calificó de “acciones ilegales y agresivas”. En caso de continuar las hostilidades, los ataques iraníes contra “los buques militares estadounidenses en la región serán más duros que antes y podrían extenderse”, amenazó Khatam al Anbiya, el mando militar central conjunto.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron luego haber atacado en represalia a “tres petroleros en la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz y tres buques afiliados” a Estados Unidos. En su canal oficial de Telegram, además, advirtieron a los demás buques contra cualquier intento de transitar por “vías marítimas no autorizadas”.

Teherán aseguró el pasado jueves que había atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, en venganza por la muerte de civiles en una boda que fue alcanzada por bombardeos de su enemigo.

El vicepresidente JD Vance afirmó que el hecho estaba bajo investigación, pero que era “escéptico” frente a la versión de Irán que responsabiliza a Estados Unidos del ataque en el que murieron cuatro asistentes a la ceremonia, según el balance de la Media Luna Roja.

El gobierno de Donald Trump intenta restar importancia al conflicto en Oriente Medio, cada vez más impopular entre los estadounidenses a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. El viernes Trump dijo que la guerra con Irán es “pan comido”. “Muchas personas no la llaman una guerra. Yo la llamo un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta. No es algo grande. Primero lidiamos con Venezuela y ahora esto”, dijo Trump.

Tras un mes de calma, los enfrentamientos entre ambos países se reanudaron el 30 de agosto. Ese día el ejército estadounidense dijo que había retomado los ataques para impedir el lanzamiento de cohetes cargados con minas navales en el estratégico estrecho de Ormuz. Teherán respondió atacando a sus vecinos del Golfo, como desde el inicio del conflicto.

Mercado estadounidense Gasolina con “precio histórico” El precio promedio de la gasolina en EE.UU. registró el récord histórico de unos 4,14 dólares por galón (3,785 litros) este fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el fin del verano en el país, un aumento provocado por la interrupción del tráfico de crudo por el estrecho de Ormuz. El coste actual del combustible refleja un aumento de 4 centavos respecto al promedio de la semana pasada, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que advierte de que este indicador “nunca había superado los 4 dólares por galón” durante la festividad. El récord anterior para el puente del Día del Trabajo, celebrado los primeros lunes de septiembre, es de 3,82 dólares, establecido el 3 de septiembre de 2012, recordó la AAA. Hace un año, el precio promedio del galón de gasolina se situaba en 3,19 dólares. “La persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz ha impulsado los precios del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril. Tras un mes de agosto de récord, este fin de semana también va camino de marcar un máximo histórico en los precios del combustible”, agregó la organización en un comunicado. Esto situación va en contra de la popularidad de Trump en la previa de las elecciones de medio término de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre. EFE

Reacciones

La Unión Europea (UE) está “alarmada” tras la reciente oleada de ataques en Oriente Medio, incluyendo varias ofensivas iraníes a países del Golfo, manifestó un comunicado europeo.

“La Unión Europea está alarmada por la última escalada militar en Oriente Medio. Condenamos enérgicamente la última oleada de ataques iraníes contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos”, señaló el portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).

Por otro lado, el comunicado instó a las partes del conflicto “a que se abstengan de emprender cualquier acción que amenace aún más la seguridad y la estabilidad regionales y que pueda socavar los esfuerzos encaminados a una resolución pacífica y duradera del conflicto”, y a proteger a la población civil.

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, cumple seis meses sin haber alcanzado el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás.

Israel

En otro orden, Israel, aliado de EE.UU., afirmó ayer sábado haber consolidado la “zona de seguridad” que ocupa en el sur del Líbano tras tomar una colina que servía de posición estratégica al grupo terrorista proiraní Hezbolá.

El ejército israelí anunció el jueves la toma de esta colina, situada al norte del río Litani y en el límite de la zona ocupada por Israel en el sur del Líbano.

“La toma de la colina de Ali Taher marca la culminación del control [israelí] de la zona de seguridad en el sur del Líbano”, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un vídeo difundido por su departamento. Según Israel, Hezbolá había excavado túneles en este sector que le permitían lanzar drones y misiles contra posiciones militares israelíes en el sur del Líbano, así como contra el norte de Israel, al otro lado de la frontera.

El ejército israelí “terminará ahora de neutralizar estos túneles”, declaró Katz.

Con información de EFE y AFP