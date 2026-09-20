Elecciones en Rusia permitirán “renovar” los 450 escaños de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento

Rusia denunció ayer sábado un ciberataque “muy potente” contra el sistema electoral en Moscú, en el segundo día de las elecciones legislativas en las que todo está orquestado para que gane el partido “Rusia Unida” del presidente Vladimir Putin.

Estos comicios, los primeros desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en 2022, permitirán renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. También se celebran en los territorios del este de Ucrania ocupados y anexionados por Rusia. La victoria del partido de Putin se da por sentada en un país donde las autoridades reprimen la disidencia y donde el único partido opuesto abiertamente a la guerra, Iabloko, quedó excluido de las urnas. En Moscú y en 30 regiones rusas los electores pueden votar por internet.

Frente a Rusia Unida, el partido en el poder, solo se permitió participar a aquellas formaciones que de alguna manera apoyan a Putin y la continuación de la guerra en Ucrania: los comunistas del KPRF, los nacionalistas del LDPR, los conservadores de “Rusia Justa” y los liberales de Gente Nueva.

La votación comenzó el viernes por la mañana y se prolongará hasta hoy domingo a las 18H00 GMT.

Se espera conocer los primeros resultados poco después.

AFP