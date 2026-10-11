Zelenski respondió a Trump sobre su exigencia de "un nuevo presidente" en Ucrania y acuerdo de paz con Moscú

"Ucrania estará dispuesta a poner fin a sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestras infraestructuras energéticas", declaró este domingo el presidente Volodimir Zelenski, tras las duras críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump.

Trump criticó el sábado los ataques de Kiev contra las refinerías rusas y consideró que es "hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", dijo al día siguiente del anuncio sorpresa de un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesan sobre Rusia.

Trump sostuvo además que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania. "Toda medida de desescalada debe ser recíproca y contar con garantías concretas", respondió Zelenski.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump en la Catedral de San Pedro Foto: EFE

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, por su parte, aseguró que el mandatario ucraniano tiene el respaldo de su pueblo y que sólo a él le corresponde decidir sobre este asunto. "El presidente Zelenski lidera nuestra nación en tiempos de guerra: una guerra por la independencia, la libertad y la dignidad. Cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano, y este tiene derecho a decidir", dijo Sibiga en su cuenta de X.

Según Sibiga, las declaraciones procedentes del extranjero muestran justamente que Zelenski está desempeñando bien su trabajo. "Merece apoyo", afirmó el jefe de la diplomacia ucraniana. Sibiga dijo también que tras algunos "desarrollos contraproducentes" -en alusión a las declaraciones de Trump que habían estado precedidas por el acuerdo de EEUU con Rusia para comprar diésel- se habían dado intensos contactos con los aliados.

"Está histérico"

"Zelenski, naturalmente, está histérico y es poco probable que sea capaz de llevar a cabo cualquier acción racional", aseveró este domingo a la televisión pública rusa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según Peskov, si Zelenski "fuera capaz de emprender acciones pensadas, ahora se mostraría inclinado a negociaciones de paz" con Rusia, comentó tras el llamado de Trump a los ucranianos a elegir un nuevo líder.

A su vez, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, conocido por sus comentarios polémicos y uno de los principales halcones de Kremlin, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "Trump por fin fue tajante: el payaso sangriento solo quiere la guerra y debe desaparecer lo antes posible".

"¿Qué consecuencias habrá? Lamentablemente pienso que ninguna. El bastardo de Kiev seguirá 'ordeñando' intensamente a los degenerados europeos, chupando grandes cantidades de dinero y nuevas armas", indicó.

Acuerdo comercial en medio del fuego cruzado

Rusia ha intensificado sus ataques contra el territorio ucraniano en los últimos meses, causando un número creciente de víctimas civiles. Moscú apunta especialmente a las infraestructuras del país: puentes, centrales eléctricas, operadores de telefonía, almacenes comerciales, gasolineras.

Los extensos daños en la red eléctrica ucraniana provocan cortes de electricidad de emergencia y se han impuesto restricciones en varias regiones, un anticipo de lo que espera a los habitantes este invierno.

Rescatistas trabajan frente a un edificio residencial de cinco pisos dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev, el 7 de octubre de 2026. VLADYSLAV MUSIIENKO/AFP fotos

Ucrania también ha intensificado sus ataques en Rusia, que califica de justas represalias a los bombardeos de Moscú, dirigiéndose en particular contra infraestructuras de almacenamiento y transporte de hidrocarburos, almacenes comerciales y centros de datos. El presidente estadounidense considera que los ataques de Kiev contra las refinerías rusas agravan la escasez mundial de diésel.

Tras el aumento de los precios del combustible en Estados Unidos desde el estallido de la guerra contra Irán, el acuerdo entre Washington y Moscú se ve como un medio para aliviar en parte a los consumidores estadounidenses a menos de un mes de unas elecciones legislativas cruciales para el resto del mandato de Trump.

EFE y AFP