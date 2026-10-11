Ha llegado el momento que Ucrania tenga un nuevo presidente”, lanzó “sin anestesia” el presidente Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer sábado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a cuenta de los bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y consideró que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Las declaraciones de Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca se producen horas después de que el propio Trump anunciara que autorizará las operaciones rusas con diésel hasta abril para controlar la subida global de precios.

“Le dijimos ‘puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’, porque ese es un problema mundial que él está causando. Y quiere crear problemas para el mundo, problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, argumentó Trump antes de partir a Tenneessee, donde ofrecerá un mitin para las legislativas.

El republicano afirmó que Zelenski no ha querido llegar a acuerdos para cerrar la guerra de Ucrania, conflicto que consideró que “comenzó debido a la incompetencia”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, posan para una fotografía en la Casa Blanca. Foto: AFP

“Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30 % de su país”, dijo del Gobierno ucraniano. “Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, señaló Trump.

El mandatario concluyó diciendo que cree que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Zelenski ya criticó el viernes el acuerdo entre Trump y Putin, y calificó el pacto de “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo permitirá a Rusia exportar millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacionales pese a las sanciones en vigor de Washington sobre el sector energético ruso que pesan sobre Moscú desde el arranque de la guerra en 2022.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se dirige a los asistentes durante la reunión del Club de Debate Valdái en Moscú. Foto: AFP

Rusia y el diésel

El Gobierno ruso levantó parcialmente la prohibición de exportación de diésel para cumplir con el acuerdo alcanzado el viernes entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, según informó ayer el Gabinete en su portal oficial.

“La decisión fue aprobada en cumplimiento de los acuerdos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump”, señaló el Gobierno en un comunicado. Indicó que la medida entra en vigor ayer sábado y “permitirá en la etapa actual dirigir al mercado mundial 500.000 tonenadas de combustible diésel”.

Añadió que las compañías petroleras rusas deben comenzar a contratar los suministros de diésel con los clientes extranjeros en coordinación con el Gobierno de Moscú. Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, indicó que esta decisión no afectará los intereses de los consumidores rusos.

“En Rusia el diésel se produce a partir de crudo ruso en refinerías nacionales. Los volúmenes de producción nos permiten abastecer plenamente tanto el mercado interno como los volúmenes especificados para el suministro global”, sostuvo.

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP

Hasta ayer se mantenía vigente la prohibición de exportar gasóleo: para los productores se preveía como límite el 31 de octubre próximo, y para los no productores, hasta el 31 de enero de 2027. Sin embargo, se mantiene una prohibición total de exportar gasolina hasta el 31 de enero de 2027.

Trump comunicó que mantuvo una conversación telefónica con Putin, durante la cual acordaron que Rusia suministraría diésel a Estados Unidos y al mercado internacional. Para ello, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por orden de Trump, emitió de inmediato una licencia general temporal que permite el suministro de gasóleo ruso al mercado global, que pausa las sanciones impuestas a los hidrocarburos rusos por la guerra en Ucrania.

Ucrania atacó durante la noche del viernes una terminal petrolera en la sureña región de Rostov pese al acuerdo de suministro de diésel entre Rusia y EE.UU., lo que desató un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhájinsk, instalación que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas Foto: AFP

Zelenski y la UE en contra de la medida

Ucrania y sus aliados europeos reaccionaron con preocupación a la decisión de EE.UU. de autorizar operaciones rusas con diesel.

Rusia “recibió el mensaje de que podía seguir atacando”, dijo Zelenski en Facebook. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que levantar las sanciones al diésel ruso solo contribuirá a financiar la guerra del Kremlin en Ucrania. “Este no es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, señaló en redes sociales.

De su lado, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo a Zelensk que tenía su “solidaridad absoluta”. Trump insistió en que Zelenski desobedeció sus instrucciones de no atacar refinerías rusas porque podrían agravar la escasez mundial de crudo. EFE