Rusia lanza nuevos ataques masivos contra objetivos claves en Ucrania: hay 25 personas heridas

Rusia lanzó un ataque masivo contra objetivos de la industria militar y el sistema energético ucraniano en Kiev y las regiones de Zaporiyia y Odesa, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo y varios simultáneos con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, marítimo y aéreo, así como con drones contra las industrias metalúrgica y electrónica ucranianas, el complejo militar-industrial, instalaciones energéticas que dan servicio a la infraestructura portuaria y de transporte, y contra buques al servicio del Ejército ucraniano", señaló el ejército ruso en Telegram.

Según el gobierno ruso, en Kiev y la región aledaña fueron atacados dos talleres para la producción y almacenamiento de diversos tipos de drones, y una empresa especializada en la fabricación de componentes para naves no tripuladas aéreas y la reparación de sistemas robóticos terrestres.

Además, fue alcanzado el centro de datos De Novo, el mayor de su tipo "que garantiza el funcionamiento de redes de servidores utilizados con fines militares, así como al procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos, incluyendo inteligencia, para las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP

También fue alcanzado una instalación energética en Brovari, encargada de garantizar el trabajo ininterrumpido de las instalaciones militares en la región de Kiev, según el mando militar ruso.

En la región ucraniana de Zaporiyia, anexionada y parcialmente ocupada por Rusia, los militares rusos atacaron la empresa siderúrgica Zaporizhstal, instalación clave en la industria metalúrgica ucraniana, dedicada a la fundición de hierro y a la producción de acero laminado utilizado por empresas de defensa en Ucrania y Europa.

Además, fue atacada la planta de ensamblaje electrónico de Zaporiyia que "produce sistemas de reconocimiento electrónico y guerra electrónica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como componentes para misiles antiaéreos teledirigidos".

Un comandante de una unidad de drones ucraniana, a la derecha, y su copiloto intentan interceptar drones rusos desde su base en Zaporiyia, Ucrania, el 27 de julio de 2026. Foto: Nicole Tung / The New York Times

En la sureña región de Odesa fue atacado un buque de carga en el puerto de Chornomorks que transportaba material bélico, además de la subestación eléctrica de Artsiz, que abastece al puerto de Izmail, y dos puentes sobre el río Dniéster cerca de Mayaki, utilizados para el transporte de material bélico procedente de Rumania

"Además, un buque de carga seca fue alcanzado en alta mar (a 11 kilómetros al este de Odesa), con suministros para las Fuerzas Armadas de Ucrania", concluyó Defensa.

25 personas heridas tras ataques a zonas residenciales

Según las autoridades ucranianas, al menos 25 personas resultaron heridas en ataques aéreos de larga distancia lanzados en las últimas horas por las fuerzas rusas contra zonas residenciales de las ciudades ucranianas de Kiev y Odesa.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó, informó de daños en infraestructuras en cuatro distritos. Un total de 18 personas han resultado heridas en esos ataques.

Mientras tanto, los servicios de emergencias ucranianos han dado cuenta de daños en un edificio residencial de 19 plantas en Odesa, donde siete personas han sido heridas.

Agencia EFE