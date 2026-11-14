"No sé qué hacer": la confesión de piloto novato que tuvo que aterrizar durante suspensión de vuelos en EE.UU.

Un piloto principiante protagonizó una insólita secuencia este viernes mientras hacía su primer vuelo de larga distancia solo, en medio de la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos. El joven recibió la recomendación de que aterrizara su aeronave y fue sincero con la trabajadora que operaba la torre de control.

"Señora, soy un estudiante de piloto. Honestamente, es la primera vez que hago un vuelo de travesía solo y no sé qué hacer", explicó el piloto principiante en una conversación captada por la torre del Aeropuerto Internacional Fort Worth Meacham, en Texas.

Caos. La suspensión de los vuelos nacionales generó confusión en la mayoría de los aeropuertos de EE.UU. Foto: AFP fotos

Tras confirmar que la aeronave había partido de Hicks la controladora recomendó regresar a ese mismo aeropuerto. Sin embargo, le alertó sobre la cantidad de aviones que estaban circulando en la zona. "Hay bastante tráfico en Hicks, incluyendo los helicópteros", explicó.

El estudiante le consultó entonces si el aeropuerto de Hicks tenía "algún problema" o se trataba de algo "nacional". La controladora aérea le explicó que el aeropuerto no tenía problemas y que podía aterrizar allí. Minutos después de terminada la conversación el joven logró llegar al aeropuerto sin problemas, según consignó CNN.

Student pilot gets caught in the air mid-outage 😬😬 https://t.co/teLabecQ3h — ATC (@theATCapp) November 13, 2026

EE.UU autorizó nuevamente el despegue de los vuelos tras la suspensión por “motivos de seguridad”

Tras la sorpresiva e inusual suspensión a nivel nacional de todos los despegues de los aeropuertos en EE.UU. por una “situación extraordinaria y motivos de seguridad” anunciada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) este viernes a la tarde, el organismo dio marcha atrás con la medida y autorizó el despegue de los casi 7.000 vuelos demorados y cancelados en todo el país.

La nueva medida fue comunicada por la FAA, en el cierre de la jornada, y ratificada en una conferencia de prensa por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, donde aseguraron no haber sufrido un ciberataque y que el normal funcionamiento de las comunicaciones de control del tráfico aéreo estaría operativo al 100% en las próximas horas. Previamente se habían informado “graves problemas” que impedían la comunicación entre los pilotos y los operadores en tierra.

Luz verde. La FAA autorizó el despegue de los casi 7000 vuelos demorados y cancelados en todo el país. Foto: AFP

Mullin descartó que el incidente estuviera relacionado con la caída de servidores de Microsoft. No hay ninguna conexión”, dijo y afirmó: “No vimos ninguna evidencia de que esto haya sido un ciberataque o un ataque de inteligencia artificial”. Sin embargo, ante la consulta de si podía garantizar con un 100% de certeza que no haya ocurrido esto, respondió: “No hay nada completamente seguro en este momento. No parece que haya sido eso”.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la falla se produjo por la antigüedad del sistema de control del tráfico aéreo. “Lo que tenemos es un sistema de control del tráfico aéreo increíblemente viejo”, sostuvo. y detalló: “Nuestros routers se sobrecargaron de datos y el sistema se cayó”. Además, precisó: “Empezaron a darnos datos inconsistentes y, por eso, apagamos el sistema”. En ese sentido, atribuyó el problema a que “los nuevos equipos y la nueva tecnología estaban sobrecargando el sistema más antiguo”.

Con información de La Nación/GDA