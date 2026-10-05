Rapiña en Punta Carretas: delincuentes armados robaron U$S 11.000 a un hombre de 65 años

La Policía se encuentra investigando una rapiña que tuvo lugar este lunes en el barrio Punta Carretas de Montevideo, donde dos individuos asaltaron a un hombre de 65 años y le robaron la suma de U$S 11.000.

Según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado, el hecho tuvo lugar en 21 de Setiembre y Ellauri. Allí, el hombre, que circulaba a pie, fue confrontado por dos personas armadas que descendieron de un vehículo gris en el que se encontraba un tercero. En la mencionada intersección hay una casa de servicios financieros.

Según indica el parte policial, los autores del crimen portaban ropa de trabajo con cintas reflectivas y tapabocas. Tras amenazar al hombre con un arma de fuego, los asaltantes le robaron la bolsa de dinero. Luego del hurto, huyeron de la zona en el vehículo.

🚨 Rapiña en Villa Biarritz: le robaron USD 11.000 a un hombre que salía de un edificio. Dos delincuentes lo abordaron, lo golpearon en la cabeza y durante el forcejeo se efectuó un disparo que no dejó heridos. Escaparon en dos vehículos y la Policía analiza cámaras de seguridad y trabaja sobre uno de los autos para identificar a los responsables. Los investigadores sospechan que los delincuentes tenían información sobre los movimientos de la víctima y el dinero que llevaba. Las novedades con @GuilleLosa. — Telemundo (@TelemundoUY) October 5, 2026

Por su parte, el hombre fue trasladado a un hospital y recibió asistencia médica.

El caso está en manos de efectivos del Área de Investigaciones de la Policía, que analiza las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el lugar, Telemundo (Canal 12) reportó que los investigadores sospechan que los delincuentes tenían información sobre los movimientos de la víctima y el dinero que llevaba.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Mataron a un hombre cerca de donde balearon a un adolescente, todo en menos de 24 horas

La Policía de Montevideo investiga un homicidio ocurrido en la noche del pasado domingo en el barrio Marconi, a metros de donde horas antes fue baleado en la cara un adolescente de 16 años .

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo , personal concurrió a un pasaje en las inmediaciones de Juan Acosta y Aparicio Saravia tras recibir un aviso sobre un hombre tendido en la vía pública. Al llegar, los efectivos ubicaron a la víctima, de 40 años.

Como tenía una herida visible en el cuello, "de inmediato se procedió a asegurar la escena y solicitar asistencia médica", señala el parte oficial, pero la emergencia constató el fallecimiento por heridas de arma de fuego.

Policía Científica, del área de Investigaciones y del departamento de Homicidios tratan de averiguar lo sucedido y determinar quién mató a este hombre, todo bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno.

En Gurapirú y Burgueño, a 800 metros de la escena del crimen, horas antes fue baleado en la ara un adolescente de 16 años que se encuentra en grave estado.