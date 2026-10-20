Niño de 10 años sufrió fractura de fémur tras chocar su monopatín contra una moto conducida por adolescente

Un siniestro de tránsito grave se registró en la noche de este lunes en Melo, Cerro Largo. Un niño de diez años sufrió una fractura de fémur y quedó internado en observación en un sanatorio local, luego de que chocara con el monopatín que conducía contra una moto que manejaba una adolescente de 15 años.

El siniestro ocurrió sobre las 20:00 en la intersección de las calles Miguel Barreiro y Carlos Roxlo. "Por causas que se tratan de establecer, entraron en colisión un monopatín guiado por un menor de 10 años y una motocicleta Winner 110 cc conducida por una adolescente de 15 años, quien llevaba como acompañante a un joven de 17 años", indica el parte policial difundido por la Jefatura de Cerro Largo.

Ambos vehículos circulaban por la calle Miguel Barreiro con dirección al oeste cuando se produjo el impacto. El niño de diez años fue trasladado a un centro asistencial privado donde permanece internado en observación con un diagnóstico preliminar de fractura de fémur.

La conductora de la moto, en tanto, fue asistida en el hospital público local pero no tiene lesiones de gravedad. Mientras tanto, su acompañante sufrió "erosiones leves".

Moto y monopatín involucrados en siniestro de tránsito en Melo en la noche del lunes 19 de octubre de 2026. Foto: Policía de Cerro Largo

La espirometría que se le realizó a la conductora de la moto arrojó un resultado negativo, es decir que no tenía alcohol en sangre, aunque se le aplicaron "las contravenciones correspondientes". Los dos vehículos fueron incautados y trasladados a una seccional policial, mientras se investiga lo sucedido.