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El País Información Policiales

La Armada despliega operativo de emergencia cerca de Piriápolis para evacuar a un marinero que sufrió un ACV

Fuerzas de la Aviación Naval asisten a un tripulante chino de 39 años, a bordo de un buque de bandera de Tanzania, que requiere traslado urgente. Será enviado al sanatorio Mautone de Maldonado.

El País
El País
05/10/2026, 12:10
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Evacuación médica de la Armada.
Evacuación médica de la Armada.
Foto: Armada Nacional.

Personal de la Armada Nacional realiza un operativo de emergencia este lunes para trasladar al tripulante de un buque mercante que requiere hospitalización urgente ante un cuadro compatible con un accidente cerebrovascular (ACV).

Según informó la Armada, se trata de un hombre de 39 años, de nacionalidad china, que se encuentra a bordo
de un buque con bandera de Tanzania, ubicado aproximadamente a 30 millas náuticas (55 km) al sur de Piriápolis.

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Del operativo participan un helicóptero de rescate AB 412, con equipo medico a bordo, y una aeronave de patrulla marítima B-200. "Una vez realizada la evacuación, el tripulante será trasladado al helipuerto del Sanatorio Mautone de la Ciudad de Maldonado para recibir la correspondiente asistencia médica", detalló el comunicado de la Armada.

Sanatorio Mautone.
Sanatorio Mautone.

La Armada rescató de urgencia a un tripulante a más de 200 kilómetros de Maldonado

A comienzos de setiembre, la Armada llevó a cabo una operación de búsqueda, rescate y evacuación aeromédica para asistir a un tripulante de un barco pesquero de bandera china que presentó un cuadro de hemiplejia.

la embarcación se encontraba a aproximadamente a 110 millas náuticas (203 km) de las costas del departamento de Maldonado. Dado este radio, el trabajo de rescate le recayó a un helicóptero AB412 perteneciente a la Aviación Naval.

Efectivos de la Armada rescataron a un hombre que presentaba un cuadro de hemipleja en aguas de Maldonado.
Efectivos de la Armada rescataron a un hombre que presentaba un cuadro de hemipleja en aguas de Maldonado.
Foto: Armada Nacional.

De acuerdo a lo que informó la Armada posteriormente, el paciente "fue evacuado con éxito" de la nave y fue "asistido en forma inmediata por el equipo médico aeronaval abordo". Durante el traslado a la Base Aeronaval Capitán de Corbeta Carlos Curbelo en Laguna del Sauce, el hombre fue estabilizado para luego ser derivado al Sanatorio Mautone.

La Armada rescató de urgencia a un tripulante chino en un buque a más de 200 kilómetros de Maldonado

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