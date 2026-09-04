La Armada rescató de urgencia a un tripulante chino en un buque a más de 200 kilómetros de Maldonado

Personal de la Armada Nacional llevó a cabo este viernes una operación de búsqueda, rescate y evacuación aeromédica para asistir a un tripulante de un barco pesquero de bandera china que presentó un cuadro de hemiplejia.

De acuerdo a lo que informó la Armada en un comunicado, la embarcación se encontraba a aproximadamente a 110 millas náuticas (203 kilómetros) de las costas del departamento de Maldonado. Dado este radio, el trabajo de rescate le recayó a un helicóptero AB412 perteneciente a la Aviación Naval.

Helicóptero utilizado para realizar el rescate. Foto: Armada Nacional.

En horas de la tarde, el helicóptero despegó rumbo al buque de pesca chino para "concretar la asistencia y eventual evacuación aeromédica del tripulante". Una aeronave de Aviación Naval actuó como "coordinador" de la operativa del rescate.

De acuerdo a lo que informó la Armada posteriormente, el paciente "fue evacuado con éxito" de la nave y fue "asistido en forma inmediata por el equipo médico aeronaval abordo". Durante el traslado a la Base Aeronaval Capitán de Corbeta Carlos Curbelo en Laguna del Sauce, el hombre fue estabilizado para luego ser derivado al Sanatorio Mautone.