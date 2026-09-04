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El País Información Policiales

La Armada rescató de urgencia a un tripulante chino en un buque a más de 200 kilómetros de Maldonado

La embarcación pesquera de bandera china pidió asistencia médica urgente. Un helicóptero y un avión coordinador operaron en la zona para atender al paciente que presentó un cuadro de hemiplejia.

El País
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04/09/2026, 20:35
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Efectivos de la Armada rescataron a un hombre que presentaba un cuadro de hemipleja en aguas de Maldonado.
Efectivos de la Armada rescataron a un hombre que presentaba un cuadro de hemipleja en aguas de Maldonado.
Foto: Armada Nacional.

Personal de la Armada Nacional llevó a cabo este viernes una operación de búsqueda, rescate y evacuación aeromédica para asistir a un tripulante de un barco pesquero de bandera china que presentó un cuadro de hemiplejia.

De acuerdo a lo que informó la Armada en un comunicado, la embarcación se encontraba a aproximadamente a 110 millas náuticas (203 kilómetros) de las costas del departamento de Maldonado. Dado este radio, el trabajo de rescate le recayó a un helicóptero AB412 perteneciente a la Aviación Naval.

Cómo es el nuevo helicóptero AB412HP que la Armada compró en Italia por más de US$ 1,7 millones

Helicóptero utilizado para realizar el rescate.
Helicóptero utilizado para realizar el rescate.
Foto: Armada Nacional.

En horas de la tarde, el helicóptero despegó rumbo al buque de pesca chino para "concretar la asistencia y eventual evacuación aeromédica del tripulante". Una aeronave de Aviación Naval actuó como "coordinador" de la operativa del rescate.

De acuerdo a lo que informó la Armada posteriormente, el paciente "fue evacuado con éxito" de la nave y fue "asistido en forma inmediata por el equipo médico aeronaval abordo". Durante el traslado a la Base Aeronaval Capitán de Corbeta Carlos Curbelo en Laguna del Sauce, el hombre fue estabilizado para luego ser derivado al Sanatorio Mautone.

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