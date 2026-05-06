Lobo marino cruza la rambla de Malvín a la altura del Molino de Pérez: el operativo de rescate

Un lobo marino que se encontraba en la costa en el barrio Malvín fue rescatado en la tarde de este miércoles cuando cruzó la rambla en dirección hacia la zona del Molino de Pérez.

El veterinario Martín Lima, docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República que es especialista en especies marinas, señaló a Telenoche (Canal 4) que "se activó el operativo porque el animal cruzó la rambla, lo que implicaba un riesgo". Fue trasladado desde Malvín, donde se encontraba desde la tarde del martes, a la zona de Pajas Blancas, precisamente en la Playa La Colorada.

"Recomendamos que lo dejen descansar y seguir su tránsito", expresó Lima, que afirmó que es frecuente ver a estas especies en la costa de Montevideo. Al ejemplar "se lo trasladó a una zona con más terreno para desplazarse y donde no hay casi gente ni tránsito". "Estamos próximos a un temporal fuerte, por eso le buscamos el mejor lugar que pueda estar", añadió.

Lima indicó que este lobo marino debe tener "entre tres y cuatro años" y afirmó que del operativo de rescate participó la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Bienestar Animal de la Intendencia de Montevideo y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo.