Urgente evacuación médica al tripulante de un buque pesquero: lo trasladaron en helicóptero a Maldonado

Dos aeronaves de la Aviación Naval partieron de urgencia para realizar una evacuación médica a un tripulante del buque pesquero "Playa Malvín". "El paciente se encuentra estable, con la atención médica correspondiente", informó este jueves Alejandro Pérez, vocero de la Armada Nacional.

Se dispuso el traslado directo del paciente hacia Maldonado para recibir asistencia especializada en el sanatorio Mautone. El paciente llegó sobre las 12:40 al helipuerto. Se trata de un hombre de unos 60 años, peruano y nacionalizado uruguayo, según supo El País.

Llegada a Maldonado de helicóptero que rescató a hombre en buque pesquero Foto: Ricardo Figueredo/El País

Según información primaria, el hombre sufrió convulsiones debido a un cuadro epiléptico. El incidente motivó una rápida respuesta de las fuerzas de rescate tras recibir el aviso desde la embarcación.

Al momento de reportarse la emergencia, el buque pesquero se localizaba a unas 130 millas náuticas al sur de Punta del Este, una distancia equivalente a unos 260 kilómetros de la costa del departamento de Maldonado.