Giro en investigación por muerte en un hogar del Mides: pericias arrojaron que fue una causa "natural indeterminada"

La Policía y Fiscalía avanzan en la investigación tras el hallazgo de un hombre de 70 años muerto en un hogar transitorio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El cuerpo fue encontrado con un golpe en la cabeza y si bien en primera instancia se presumió que pudo haber sido violentado, pericias recientes cambiaron el rumbo del caso.

El fallecido, de 70 años, contaba con seis antecedentes penales, entre ellos tentativa de rapiña y varios delitos sexuales, y formaba parte del programa Viviendas con Apoyo del Mides. Se trata de un plan "intermedio" entre un refugio y la independencia de la persona, que es monitoreado constantemente por personal técnico.

Fue una de las trabajadoras de la cartera quien reparó en la ausencia del hombre. Luego de varios intentos de contactarse con él, el equipo acudió a su hogar (un contenedor ubicado en Camino Maldonado y Libia, en el barrio Jardines del Hipódromo), y no obtuvo respuesta. Se encontraron con la puerta abierta, aunque no parecía haber sido forzada.

En el interior, yacía el cuerpo del fallecido, desnudo y con un evidente golpe en la cabeza. Si bien fue catalogada inicialmente como una muerte dudosa, el equipo médico y los peritos recabaron indicios para determinar las causas de la muerte.

Las primeras pericias realizadas arrojaron que "todo indicaría que la causa fue muerte natural indeterminada", dijeron fuentes del caso a El País y aseguraron que no se observaron "lesiones de violencia que expliquen la muerte".

El caso es llevado adelante por la Policía en conjunto con la Fiscalía de Flagrancia de 10mo Turno, a cargo de Eliana Travers.

El País consultó al Mides sobre el vínculo del fallecido con la institución, así como su antigüedad en el plan "Viviendas con Apoyo", pero desde la cartera prefirieron "no divulgar información privada de la persona fallecida mientras la investigación policial esté en curso".

Cómo funciona el programa Viviendas con Apoyo

Fuentes del caso informaron a El País que el fallecido tenía un largo historial de acceso a servicios del Mides. En ese contexto, un equipo de la cartera lo declaró como "seleccionable" para el programa Viviendas con Apoyo. Se trata de una iniciativa que busca contribuir en la independencia de personas que no pueden acceder a una vivienda propia.

"Existen proyectos de vivienda individual, colectiva, agrupadas en complejos y también dispersas, donde el nivel de acompañamiento del equipo social se ajusta a la autonomía y a las necesidades de cada persona", explicaron desde el Mides tras ser consultados por El País.

"En general, se trata de personas con ingresos mínimos que les permiten cubrir servicios básicos y alimentación, muchas de las cuales reciben apoyo a través de la Tarjeta Uruguay Social", complementaron. Gran parte de estas personas pasó previamente por el sistema de refugios o son ex reclusos, por lo que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

"Quedan en una situación de alto riesgo de exclusión social que requieren un apoyo habitacional con distintos niveles de intensidad, según su situación particular", concluyeron desde la secretaría de Estado.

Los beneficiarios del programa son personas derivadas de distintos planes, especialmente del área de Protección Social. Trabajadores sociales y psicólogos son algunos de los profesionales que intervienen para brindar un acompañamiento que puede ir desde colaborar con problemas de salud hasta el pago de cuentas al día.