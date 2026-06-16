"Ideología" o "disconformidad": las hipótesis de los investigadores sobre el atentado a la Caja Militar

Fiscalía, la Policía y el Ejército trabajan en paralelo para encontrar al responsable de haber colocado y detonado un artefacto explosivo en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocido como la Caja Militar). Las cámaras captaron a un hombre, que hasta el momento no fue detenido. Investigan el motivo del hecho, que presumen que pudo haber sido "ideológico" o "por una disconformidad".

La Policía recibió un llamado durante las primeras horas de este lunes, alertando que se había dado una explosión en la puerta de ingreso del edificio de la Caja Militar, ubicado en la calle Avenida Uruguay, entre Convención y Andes. Al llegar al lugar, personal de Jefatura de Montevideo se encontró con una persiana abollada, una puerta hecha añicos y trozos de vidrio en el piso.

La escena fue custodiada hasta la llegada de los equipos especializados para la investigación de este tipo de situaciones, Policía Científica, Bomberos y el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas del Ejército. Tras analizar el lugar se encontraron cables, metales, plásticos y otros indicios que llevaron a los investigadores a concluir de forma primaria que se trató de un explosivo "de fabricación casera".

Las pericias de la Brigada de Explosivos será clave para determinar cuál fue exactamente el artefacto utilizado, aunque de la observación inicial surge que no se trató de una granada u otro elemento complejo, sino que pudo haber sido fabricado de forma artesanal.

"Personal especializado realizó mediciones con equipos de detección, no obteniéndose registros de sustancias o gases potencialmente explosivos y/o inflamables", comunicaron desde el Departamento de Bomberos. Los funcionarios abandonaron el lugar luego de constatar que había "valores dentro de los parámetros normales" que garantizaban la seguridad del lugar. Debido al incidente, el edificio permaneció cerrado durante todo el día.

Si bien el hombre que dejó el explosivo fue filmado por múltiples cámaras de la zona, hasta el momento no ha sido ubicado. Se desconoce si actuó solo, fabricando el explosivo, o si hay otras personas involucradas.

Otra de las incógnitas que tienen los investigadores es el motivo detrás del ataque. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis pero no se cree que se haya tratado de un ataque vinculado al crimen organizado. "Podría ser algo más vinculado a un tema de ideología o de alguna disconformidad", dijeron fuentes al tanto de la investigación en diálogo con El País.

El episodio tuvo como consecuencia únicamente daños materiales, ya que no había personas cerca al momento de la explosión.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, habló con Canal 12 y dijo que el caso “está en proceso de investigación". "Entiendo que es un hecho aislado, pero por supuesto que tenemos preocupación y alerta. Este tipo de situaciones llaman la atención, no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias", manifestó la jerarca.

"Esta es una institución del Ministerio de Defensa Nacional. Me preocupa y me ocupa. Obviamente que este tipo de situaciones de alguna manera desestabilizan porque no estamos acostumbrados ni vamos a acostumbrarnos nunca”, concluyó.

Desde la secretaría de Estado dijeron a El País que "hay que dejar que el Ministerio del Interior procese su investigación".

Defensa suspendió cobro de jubilaciones a militares prófugos

Hace algunas semanas, el Ministerio de Defensa resolvió que se suspenda el pago de jubilaciones a cuatro militares que actualmente se encuentran prófugos de la Justicia y que son investigados por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Se trata de una decisión que ya estaba siendo sondeada por la cúpula de la cartera, pero que finalmente respondió a resoluciones judiciales a pedido del fiscal Ricardo Perciballe. Este último solicitó que se aplique la ley que establece que “los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero podrán continuar en el goce y percepción de la misma, debiendo acreditar en forma semestral su existencia".

Además, el fiscal pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que notifique a Interpol en el caso de que alguno de los militares prófugos de la Justicia uruguaya se presente ante el consulado. Perciballe denunció que actualmente había militares prófugos que seguían cobrando su jubilación, por lo que la los juzgados de 23er y 27mo Turno resolvieron hacer lugar a su solicitud.

Anteriormente, la ministra de Defensa ya se había pronunciado públicamente sobre este aspecto. "¿Es ético o no es ético que alguien, sobre quien pesan delitos de lesa humanidad, continúe en el mundo como si estuviera de vacaciones cuando en realidad está siendo requerido por una causa? Me parece que no es ético para nada", afirmó Lazo y sostuvo que incluso aquellos que ya están cumpliendo condena "lo están haciendo absolutamente con todas las garantías" del proceso.