Javier García denunciará a María Julia Muñoz en Fiscalía por acusarlo de recibir "coimas" de Cardama

El senador nacionalista Javier García presentará una denuncia en Fiscalía contra la exministra María Julia Muñoz, quien lo acusó a él y al Espacio Cuarenta de recibir una “coima” por parte del astillero Cardama.

“La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía. Hacía allí va la canallada”, escribió este viernes en su cuenta de X. En conversación con El País, confirmó su adelanto y añadió que la denuncia será radicada “apenas la terminen” sus abogados.

El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, respaldó a García y catalogó como “intolerables e infamantes” las declaraciones de Muñoz: “Exigimos retractación inmediata y disculpas públicas. Fernando Pereira y el Frente Amplio deben pronunciarse, ¿respaldan esta campaña de ofensas contra el Partido Nacional? No vale todo. No lo permitiremos”, manifestó en X.

INTOLERABLES e INFAMANTES declaraciones de la exministra María Julia Muñoz contra @JavierGarcia_Uy y el @PNACIONAL. Exigimos retractación inmediata y disculpas públicas. Fernando Pereira y el Frente Amplio deben pronunciarse, ¿respaldan esta campaña de ofensas contra el Partido Nacional? No vale todo. No lo permitiremos. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) October 23, 2026

"Lacalle Pou sabía"

“En el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está?”, preguntó Muñoz en el programa de streaming Todo un Tema de El Observador.

Ante la pregunta de si “hubo guita” por parte de Cardama hacia la Lista 40 de Javier García, la ex jerarca redobló la apuesta entre risas: “Solventando la 40 no, solventando a Javier García”.

También se le consultó sobre el conocimiento del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre ese supuesto financiamiento de Cardama. “¡Sabía!” afirmó Muñoz, añadiendo que la Justicia “demostrará” si él también se vio beneficiado. “Pero que sabía, sabía (...) que en su gobierno había coimas”.

Repudio del Partido Nacional

Tras las respuestas de García y Delgado, el partido blanco emitió un comunicado expresando “su más enérgico repudio” ante las “gravísimas acusaciones” de la frenteamplista, que consideraron, emitió “falsas e infundadas” afirmaciones contra la “honorabilidad de dirigentes y de una colectividad política”.

“La discrepancia política no habilita la calumnia, la deshonra ni la utilización de acusaciones infundadas como instrumento de confrontación partidaria. (...) Reclamamos un pronunciamiento expreso de las autoridades del Frente Amplio, que deberán aclarar públicamente si respaldan estas acusaciones y esta forma de confrontación política. La gravedad de lo expresado exige una posición clara e inequívoca”, exigieron.