“Yo pensé que no, pero sigue parejo”, dijo Yamandú Orsi sobre el balotaje del domingo en Brasil

El presidente de la República Yamandú Orsi habló este viernes en rueda de prensa tras participar de la inauguración del nuevo edificio del liceo San Antonio en Salto, donde se refirió al balotaje en Brasil este domingo 25 de octubre.

“Sigue parejo, yo pensé que no, pero sigue parejo”, comentó sobre las encuestas de cara a la segunda vuelta entre Flávio Bolsonario y Luiz Inácio Lula da Silva. Consultado sobre si la relación entre Lula y el mandatario argentino Javier Milei "complica al Mercosur", el presidente señaló que "más allá de las posiciones o perfiles, a la hora de acordar temas gruesos se acordaron".

“Cualquiera sea el resultado Uruguay tiene que tener la mejor relación con ese gigante que es más que un país, es casi un continente”, aseguró el mandatario.

Presidente Yamandú Orsi en la inauguración del nuevo edificio del liceo San Antonio en Salto. Foto: Sergio Senisa.

Organismos de contralor y cifras de delitos

En otro tramo de la rueda de prensa fue consultado sobre la negociación en el Parlamento para renovar los organismos de contralor del Estado, como el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación. “Es un tema que se está discutiendo, a veces hay algún tropiezo, yo soy optimista, se tiene que avanzar”, indicó el presidente.

Por otro lado, se refirió al aumento de los homicidios en lo que va del año, que alcanza 13,5% respecto al año pasado. “La violencia crece, el crimen organizado ha cambiado, es mucho más violento, el tema de las muertes, de los homicidios es un indicador”, indicó Orsi.

Luego fue consultado sobre los ciberataques y los delitos en línea, y allí adelantó que es “va a seguir aumentando”. “Lo que nosotros nos tenemos que preparar y ahí hay mucha tecnología en curso”.