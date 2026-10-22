"Es parte de la lógica y la dinámica diaria": Orsi explicó por qué canceló su viaje a Buenos Aires

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves de la Feria Forestal en Colonia. Allí, el mandatario dio una rueda de prensa donde hizo referencia a su actual estado de salud, luego de que debiera cancelar su viaje a Buenos Aires para participar del lanzamiento del buque China Zorrilla de Buquebus, evento que tuvo lugar durante la noche del miércoles.

Según había manifestado el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el jefe de Estado se bajó de la cita a último momento porque "se sintió mal".

Consultado por Telemundo (Teledoce) sobre cómo se encontraba de salud, Orsi dijo que estaba "bien" y que había tenido "un poco de dolor de cabeza".

"Me dolía la cabeza un poco ayer, es parte de la lógica y la dinámica diaria", manifestó el mandatario, sin dar más detalles.

Lo que dijo Sánchez sobre la salud de Orsi

Durante el evento, Sánchez explicó por qué Orsi no pudo concurrir a la inauguración, aunque descartó que se trate de algo grave, al mandatario sí le recomendaron que mantenga reposo.

Sánchez acotó que una hora previo a partir hacia Buenos Aires, el presidente "se sintió mal". "No es nada grave, es lo que pasa muchas veces, puede ser un virus o algo por el estilo que le generó una situación de salud que le implicó que no viajara", explicó.

Alejandro Sánchez en rueda de prensa tras el acto central en Florida por el 201.° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Detalles del buque China Zorrilla

El barco, presentado de manera oficial este miércoles en Puerto Madero, es el buque 100% eléctrico más grande del planeta . Se prevé que funcione entre Buenos Aires, Montevideo y Colombia del Sacramento.

El buque fue construido por el astillero Incat Australia, ubicado en Tasmania, y cuenta con 130 metros de largo y 32 de ancho. En cuanto a su capacidad, puede transportar un total de 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

Desde Buquebus subrayan que su sistema de propulsión es "100% eléctrico", algo que permite que no hayan emisiones directas durante el tránsito de la nave.

La inversión implicó unos U$S 300 millones, incluyendo el propio buque, así como otras obras de infraestructuras asociadas. "El proyecto representa una apuesta de largo plazo por la innovación, la eficiencia energética y el desarrollo del transporte regional", destacan desde la empresa.