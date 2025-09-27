Redacción El País

El programa Puesta a Punto de Canal 12 cubrió la Marcha de la Diversidad celebrada en la noche del viernes con un móvil en vivo a cargo de Celina Pereyra. La comunicadora entrevistó a varios manifestantes que explicaron por qué participaban del evento, pero sus declaraciones no satisficieron a la conductora Patricia Madrid, que los cuestionó por la "falta de marco teórico".

Pereyra salió en vivo desde la calle Rondeau para recoger testimonios de quienes formaban parte de la marcha. "El ambiente es de fiesta", describió rodeada de manifestantes que celebraban y saludaban a cámara. Enseguida, se propuso entrevistar a los presentes para saber los motivos que los llevaban a asistir al evento.

"¿Por qué marchás hoy?", preguntó. La primera consultada explicó que lo hacía "para que se vea que son libres". El siguiente señaló que asistía "para representarse a sí mismo". Cuando Pereyra quiso saber "cuáles derechos faltan adquirir", el manifestante se excusó en que "faltaba información". "Lo que me falta es el derecho a la información para saber cómo seguir en la vida con respecto a la transición", expresó en relación a su situación de identidad de género.

La comunicadora siguió recorriendo la marcha y preguntando a los presentes por qué participaban. "Por la diversidad, aceptar a todos y por el amor", contestó una entrevistada. La acompañaba su "mejor amigo" que dijo que había ido "por la libertad y ser quien quiero ser". Pereyra le preguntó cuáles derechos faltaban y él evaluó: "Es una pregunta difícil de contestar en 30 segundos, pero por suerte venimos ganando un montón". "Que podamos ser esta cantidad de gente es divino", agregó.

"Por la diversidad", "para apoyar" y "por ser libres" fueron otras de las respuestas que recogió Pereyra en su móvil en la marcha, que lo cerró cantando A quién le importa junto a un grupo de manifestantes que agitaban la bandera LGBT.

Marcha por la Diversidad por Av. Libertador. Foto: Pamela Díaz/El País.

La conductora Patricia Madrid retomó el programa desde el estudio y arremetió contra los entrevistados por su "falta de marco teórico". "Si yo voy a marchar, mínimamente tengo que saber por qué marcho", sentenció, y aclaró que ese criterio aplicaba para cualquier edad.

Su compañero Bernardo Wolloch sugirió agregar en la marcha puestos con información sobre las leyes, pero agregó que también "estaba bien" que el evento fuera una instancia solamente para "decir 'estamos vivos y estamos felices'". "Marchemos por respirar también", cerró la conductora con ironía.