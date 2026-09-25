Día del Patrimonio 2026 en Uruguay: cuándo es, motivo y calendario de actividades

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en conjunto con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, publicó una guía oficial de actividades para el Día del Patrimonio 2026.

Estas actividades se celebrarán en cientos de puntos de todo el país durante el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026.

Para esta edición, la consigna convocante es “Raíces indígenas: pasado, presente y futuro”, una propuesta que invita a la ciudadanía a recorrer el rastro de la identidad nacional a través de un abordaje histórico, científico, social y crítico.

La guía, elaborada en formato digital bajo un archivo PDF en el sitio web del MEC , presenta la agenda de 88 páginas ordenada alfabéticamente en siete regiones culturales:

Montevideo (desglosada por barrios).

Canelones (organizada por microrregiones y localidades).

Centro.

Suroeste.

Litoral.

Norte.

Este.

Esta distribución geográfica busca facilitar el acceso permitiendo que las comunidades consulten las ofertas culturales disponibles en sus zonas.

Camarera con platos de comida durante el Día del Patrimonio 2025. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Cuál es la consigna que propone el Día del Patrimonio 2026

Según lo establecido por el MEC, el eje temático planteado para esta edición busca centrarse en los orígenes de la población en el territorio uruguayo.

Dentro del marco oficial presentado, se señala que durante décadas el relato tradicional invisibilizó la profundidad cronológica de la ocupación humana previa, lo que derivó en visiones reduccionistas e influenciadas por prejuicios sobre la población indígena.

Sello postal para el Día del Patrimonio 2026, dedicado a la consigna “Raíces Indígenas: Pasado - Presente - Futuro” Foto: Captura/Guía de actividades: Día del Patrimonio 2026.

Sin embargo, los aportes de la historiografía reciente, los hallazgos en sitios arqueológicos, las investigaciones antropológicas, las evidencias en estudios genéticos y el testimonio de las comunidades vivas han puesto de manifiesto un legado ancestral milenario que continúa presente en la vida cotidiana y en la cultura contemporánea.

En ese contexto, la guía aporta decenas de posibles espacios de debate, exposiciones y visitas guiadas que abrirán durante el primer fin de semana de octubre, centradas en el conocimiento de este legado.

A su vez, la convocatoria invita a reflexionar sobre la preservación del patrimonio cultural, el papel de los avances científicos y la relevancia de los pueblos originarios en la construcción de la identidad colectiva.