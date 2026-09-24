El all inclusive a un solo vuelo de Montevideo: Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa y su propuesta Family Selection

Alojamiento cinco estrellas all inclusive, un entorno natural paradisíaco y servicios pensados para distintos perfiles de familia: así es la propuesta del Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, que se consolida como una de las opciones ideales para el próximo verano en Brasil junto a Jetmar. El resort está ubicado en Bahía, entre el río Imbassaí y el océano, dentro de una reserva protegida rodeada de cocoteros, y cuenta con amplias habitaciones, piscinas, restaurantes a la carta y bares, transformándose en un destino ideal para las familias uruguayas.

La conectividad es un atractivo muy fuerte. La aerolínea Sky opera vuelos directos desde Montevideo dos veces por semana, los jueves y sábados, con una duración aproximada de cuatro horas. A eso se suman varias alternativas diarias de Latam y seis frecuencias semanales de Gol, mayormente con conexión en San Pablo. Para María José Cibils, comercial de Jetmar, esa combinación ayuda a construir una propuesta atractiva desde el comienzo: “Es un producto muy completo. Tenés vuelo directo desde Montevideo, un muy buen hotel y además una cadena que ya está superinstalada en el mercado”.

Pensado para todas las edades

Uno de los puntos que más valoran los viajeros es que las áreas de playa y piscina funcionan como espacios diferenciados, cada uno con sus propios servicios. “Hay opciones para todos los gustos: para los amantes de la playa y también de la piscina. Al que le gusta la playa va para la playa y el que se queda en la piscina va ahí”, resumió María Noel Schiavone, también asesora de Jetmar. En la zona de playa hay restaurante y bar, mientras que el sector de piscinas concentra buena parte de las actividades del día.

Para los más chicos, el resort dispone de Baby Club y Mini Club para niños de 1 a 12 años, Junior Club para adolescentes y una piscina con parque acuático.

La agenda además suma propuestas para más grandes con clases de danza, yoga y spinning al aire libre, actividades de piscina, vóley de playa, tenis, pádel y fútbol.

Por la noche hay shows y propuestas familiares como Bingo Party. Los adultos, en tanto, pueden acceder al Zentropia Palladium Spa & Wellness, con costo adicional.

Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa y una piscina para toda la familia Alex Soto Photo Alex Soto Photography

Cibils destacó otro aspecto que suele incidir especialmente cuando se viaja con niños: las dimensiones y distancias internas. A diferencia de complejos formados por varios hoteles, señaló que en Imbassaí los desplazamientos resultan más amigables. “Con chicos es ideal. Incluso desde algunos lugares llegás a verlos en la zona infantil”, contó. Esa cercanía, agregó, da tranquilidad a los padres y vuelve más sencilla la dinámica cotidiana de las vacaciones.

Se trata de un hotel que recibe perfiles familiares diversos: “Es ideal para todo tipo de familias, desde chicas hasta más numerosas, y con integrantes de todas las edades”, agregó Cibils. Una de las consultas que se repite antes de reservar está vinculada a cómo es la playa, además de las edades contempladas en las actividades infantiles y los servicios incluidos en cada categoría.

Family Selection suma servicios exclusivos

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Desde julio funciona Family Selection at Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, una modalidad que opera como “un hotel dentro del hotel” y agrega áreas y prestaciones exclusivas para familias. Incluye check-in y check-out diferenciados, asistencia de un Family Host durante la estadía, room service las 24 horas, minibar con productos premium y prioridad para reservar en restaurantes temáticos.

También ofrece una piscina propia con servicio de camarero, sector exclusivo en la playa que cuenta, transporte climatizado hacia esa zona, el restaurante The Nest y un lounge reservado con cócteles, cafés de especialidad y snacks. Para los niños se incorpora un kit de bienvenida con minibatas, pantuflas y toallas.

Según Schiavone, quienes eligen Family Selection buscan una experiencia más diferenciada dentro del resort. "Quieren acceder a un servicio más VIP”, explicó.

Cibils, en tanto, puso el foco en servicios que pueden pasar inadvertidos al momento de reservar pero adquieren valor durante la estadía. A partir de una experiencia personal con su hija, destacó especialmente la disponibilidad de atención médica dentro del complejo. “Le pasa cualquier cosa a alguien y están ahí. Es muy positivo y te da una tranquilidad enorme”, relató y agregó: "En Family Selection, los niños son protagonistas de la estadía".

La gastronomía es otro de los puntos altos. Si bien el resort se caracteriza por propuestas de gran calidad con buffets y restaurantes a la carta de cocina japonesa, italiana y rodizio, Family Selection incorpora su propio restaurante.

Verano 2027 y reserva anticipada

Para la próxima temporada, Jetmar ofrece un paquete de siete noches en Family Selection con régimen todo incluido y pasaje aéreo con equipaje de mano y artículo personal. La propuesta, para viajar entre la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, parte desde US$ 1.650 por persona en plan familiar de dos adultos y dos menores de hasta 11 años. También hay salidas puntuales previstas para el 2 y el 9 de enero de 2027 y posibilidad de financiar en hasta 12 cuotas con Visa Itaú.

Además, hasta dos menores de 17 años pueden alojarse sin cargo en Family Selection cuando comparten habitación con dos adultos, abonando únicamente pasaje y traslados. La disponibilidad de esa categoría es limitada, por lo que desde Jetmar recomiendan reservar con anticipación para las fechas de mayor demanda.

Reservar con tiempo, explicó, amplía las posibilidades de encontrar lugar y elegir

fechas y categorías de habitación. Cibils detalla además que los pasajeros que regresan a Imbassaí o llegan después de haber conocido otros hoteles Palladium lo destacan: “Cuando ya estuviste en un lugar y te sentiste cómodo, la próxima vez vas más tranquilo. Ya sabés cómo funciona, cómo moverte y qué te gusta”.

Para quienes viajan por primera vez, Jetmar arma el paquete integral con pasajes, alojamiento, traslados y seguro, de modo que los principales componentes del viaje queden definidos antes de salir de Uruguay.

Por más información, pueden dirigirse al sitio web de Jetmar: www.jetmar.com.uy