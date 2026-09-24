El Festival Medieval Uruguay lleva la magia al Castillo Pittamiglio en octubre
El 10 y 11 de octubre se realizará la 17ª edición del festival en Montevideo, con recreación histórica, mercado artesanal, gastronomía temática, música celta, arquería y actividades para toda la familia.
El Festival Medieval Uruguay celebrará su edición de primavera el 10 y 11 de octubre en el Castillo Pittamiglio de Montevideo. Durante ambas jornadas, de 10 a 20 horas, el público podrá recorrer el edificio y participar de una propuesta inspirada en la época medieval.
El ingreso será por Rambla Mahatma Gandhi 633 y el recorrido atravesará la estructura de más de 1.000 metros cuadrados del castillo, hasta llegar al gran portón de la calle Francisco Vidal.
La propuesta busca aprovechar la arquitectura y los espacios del Castillo Pittamiglio para recrear un viaje en el tiempo, con ambientación primaveral y una puesta en escena que combina recreación histórica y distintas actividades temáticas.
Un recorrido por el Castillo Pittamiglio
Durante el festival, los visitantes podrán recorrer los laberintos y espacios del que fuera el hogar del alquimista Humberto Pittamiglio.
La recreación histórica contará con la presencia de clanes medievales y actividades vinculadas con la arquería. La propuesta también incluirá diferentes espacios para recorrer y participar de las actividades.
Entre las opciones anunciadas se encuentra un mercado medieval con artesanías inspiradas en diseños y materiales de la época, además de demostraciones de distintos oficios en vivo.
También habrá un área mística con diferentes propuestas, entre ellas runas vikingas, tarot y lectura de borra de café.
Gastronomía, música y actividades
La gastronomía será otro de los componentes del encuentro, con una propuesta temática que incluirá hidromiel y pociones mágicas. El recorrido finalizará en el restaurante Pittamiglio Baps, donde se ofrecerán delicias tradicionales y medievales.
El público también podrá participar de actividades como arquería, conocer el trono vikingo y probar el martillo escocés, además de otras novedades anunciadas para esta edición.
La experiencia se completará con música celta y una estación de vestuario y maquillaje artístico, pensada para quienes quieran caracterizarse y recorrer la aldea como parte de la propuesta.
El festival es apto para todo público. Los niños menores de 6 años, inclusive, no pagan entrada.
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