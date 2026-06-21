Tragedia en Salto Grande: mujer que practicaba pádel surf falleció ahogada luego de caer de la tabla

Una mujer de 39 años falleció en la tarde de este sábado mientras practicaba deportes acuáticos sobre una tabla SUP en el Parque del Lago, ubicado en las inmediaciones de la represa de Salto Grande, a unos 12 kilómetros al norte de la ciudad de Salto.

Tras el trágico episodio, la Prefectura local informó que recibió el llamado de emergencia sobre las 17:20, alertando sobre una persona que habría sufrido un ahogamiento.

De inmediato se envió un móvil al lugar y, al arribar, los efectivos encontraron una ambulancia cuyo personal le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer.

La unidad de emergencia había sido convocada por personas que se encontraban disfrutando del parque municipal, abierto al público con horarios restringidos, quienes señalaron que la víctima estaba realizando la actividad por su cuenta.

Según una testigo que declaró ante Prefectura, de acuerdo con el informe al que accedió El País, ambas se encontraban practicando deporte acuático en tablas de SUP. Sobre las 17:00, la víctima ingresó al agua con su tabla para remar.

Sin embargo, unos diez minutos después, al no verla más en la superficie, la testigo se dirigió hacia el lugar donde estaba la tabla y se arrojó al agua para buscarla. Allí logró encontrarla sumergida, la trasladó hasta la orilla y pidió ayuda.

De acuerdo con el testimonio recabado por Prefectura, la mujer no llevaba puesto chaleco salvavidas y vestía únicamente un traje de neopreno.

Sobre las 17:43, el médico actuante constató el fallecimiento y dispuso el cese de las maniobras de reanimación.

El fiscal de 1° Turno de Salto, Augusto Martinicorena, ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y posteriormente será entregado a sus familiares.

Por su parte, el prefecto del Puerto de Salto, Cristian Fagián, lamentó la pérdida y exhortó públicamente a que “todas las personas que realicen deportes acuáticos en aguas abiertas utilicen los implementos de seguridad sin excepción”.

