Hombre falleció en la emergencia del Hospital de Salto cuando esperaba ser atendido: investigan el caso

Un hombre que se encontraba esperando para ser atendido en la sala de Emergencias del Hospital de Salto falleció como consecuencia de lo que podría ser un paro cardiorrespiratorio. La situación causó conmoción, ya que la persona, de 64 años, se encontraba en el centro de salud.

Los hechos ocurrieron pasadas las 09:00 de la mañana del pasado miércoles, cuando un paciente del Hospital de Salto llegó al lugar para ser atendido.

Allí, acusando un malestar, el hombre pasó por la sala previa a la atención, denominada Triage, para determinar si su cuadro de salud podría revestir gravedad y al parecer no le habrían detectado algo grave. Le pidieron que esperara a ser llamado en la sala de emergencias junto a otras personas que también estaban aguardando ser notificados por los médicos del lugar.

Tras aguardar algunos minutos, el hombre comenzó a descompensarse y a encontrarse cada vez peor, hasta que se sintió muy mal, por lo que fue ingresado de urgencia para ser visto y una vez en el interior del lugar, falleció.

Allí, solicitaron la presencia de sus familiares para indagar sobre su estado de salud, pero el hombre había llegado solo y luego el hecho fue comunicado a su allegados por la Policía, informándoles que esta persona había fallecido.

La Policía de Salto informó sobre este episodio al fiscal de Turno, Augusto Martinicorena, que fue enterado al respecto.

Desde el Hospital de Salto no hubo comunicación oficial sobre este lamentable episodio.

La posición de las autoridades del Hospital de Salto sobre la investigación

Al ser consultada por El País la directora del Hospital de Salto, Gabriela González, señaló que lo que "se podía informar era solamente lo que ya se sabía", es decir, la muerte de la persona, y desestimó alguna actuación judicial señalando que la Fiscalía, "sólo debe ser informada de casos de muertes dudosas", indicando que este no sería el caso.

González admitió que desde la administración del centro de salud, están "investigando la situación" para saber cómo ocurrieron los hechos.