Quién es Janja Silva: la socióloga y primera dama de Brasil que busca transformar la agenda de Lula

En unas reñidas elecciones, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, selló la victoria por un segundo mandato consecutivo, y el cuarto en lo que va de siglo. A su lado desde 2022, su esposa Janja mantiene su puesto de primera dama de Brasil.

¿Quién es Janja Silva?

Rosangela “Janja” da Silva, con quien Lula se casó en mayo de 2022 , es una socióloga y militante izquierdista.

Nacida en San Pablo hace 60 años, Janja se define a sí misma como una auténtica “petista con carnet”, afiliada desde 1983 al Partido de los Trabajadores (PT), cofundado por Lula.

La flamante primera dama brasileña estudió Sociología en la Universidad Federal de Paraná y trabajó durante casi veinte años para la empresa de energía Itaipú Binacional en Curitiba, en el sur del país.

Si bien la prensa brasileña afirma que ambos se conocían “desde hace décadas”, la asesoría de Lula asegura que iniciaron su relación a fines de 2017, durante un evento que reunió a activistas y artistas de izquierda, entre estos Chico Buarque.

Pero el romance entre esta mujer y el ícono de la izquierda, 21 años mayor, se mantuvo en secreto hasta mayo de 2019, cuando Lula ya llevaba más de un año preso tras ser condenado por corrupción en el caso Lava Jato, según el biógrafo de Lula Fernando Morais.

Tres años después, contrajeron matrimonio en San Pablo en un acto con unas 200 personas, cuyos detalles se mantienen hasta ahora en secreto.

Desde que su relación con Lula se hizo pública, Janja se ha convertido en una especie de jefa de campaña para su esposo. Y desde su elección como presidente en 2022, al inicio de su tercer mandato, la socióloga ha sido una primera dama muy activa, a menudo criticada por sus frecuentes apariciones en la agenda presidencial.

Con información de AFP y O Globo/GDA