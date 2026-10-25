Lula da Silva en Copacabana: miles de personas en Río en busca de la virada ante Flávio Bolsonaro

Lula da Silva, actual presidente de Brasil y en busca de su cuarto mandato, cerró su campaña política de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

Lula, que atendió a la prensa antes del evento, criticó a Flávio Bolsonaro y aseguró que va a ser elegido presidente este domingo. "No es posible que no consigamos convencer a la sociedad brasileña del riesgo que corre la democracia, la libertad y las personas de bien en este país", afirmó. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), estuvo acompañado de su esposa y tuvo contacto directo con los militantes durante todo el trayecto.