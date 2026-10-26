De la vida sindical a Planalto, de la prisión al regreso a la Presidencia: la trayectoria de Lula a los 80 años

Casi cuatro décadas después de competir por primera vez por la Presidencia de la República, Luiz Inácio Lula da Silva renovó por un cuarto mandato. A los 80 años, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ganó las elecciones de este domingo.

Nacido en el nordeste de Brasil y uno de los fundadores del PT, Lula fue elegido presidente de la República en 2002, 2006, 2022 y ahora en 2026. Lula es el primer político que ha ganado cuatro elecciones presidenciales en Brasil. Antes, había sido derrotado en 1989, 1994 y 1998.

Con el 51% de los votos le ganó a Flávio Bolsonario en segunda vuelta este domingo 25 de octubre, quien recibió el 48,26% de los votos.

¿Quién es Luiz Inácio Lula da Silva?

Lula nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, en el interior del estado de Pernambuco. Es el séptimo hijo del matrimonio formado por los trabajadores rurales Aristides Inácio da Silva y Eurídice Ferreira de Mello, conocida como doña Lindu.

A los siete años, Lula Da Silva se trasladó con su madre y sus hermanos a Sao Paulo en un camión de transporte informal conocido como pau de arara.

Luiz Inacio Lula da Silva Foto. Archivo El País

Vivió en la periferia de Guarujá y, posteriormente, se trasladó con su madre y sus hermanos a la capital del estado, donde vivió en una habitación situada en la parte trasera de un bar.

Lula trabajó como limpiabotas y mensajero, y consiguió empleo en la fábrica de tornillos Marte. Se graduó como tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai) y se incorporó a la industria metalúrgica, donde también comenzó su actividad sindical. A los 17 años, perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un accidente laboral.

Actualmente, Lula está casado con la socióloga Janja da Silva. Este es el tercer matrimonio del dirigente del PT. Estuvo casado anteriormente con Maria de Lourdes da Silva, quien murió en 1971, y con Marisa Letícia Lula da Silva, conocida como doña Marisa, fallecida en 2017. Lula es padre de cinco hijos.

Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: AFP

Movimiento sindical y PT

Lula trabajó en la industria metalúrgica Villares, en São Bernardo do Campo, en la región del ABC paulista. Se incorporó al movimiento sindical por influencia de su hermano José, conocido como Frei Chico. Fue suplente, primer secretario y presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema.

Tras ser reelegido presidente del sindicato, Lula adquirió notoriedad nacional por su liderazgo en las huelgas de los trabajadores metalúrgicos que paralizaron la región del ABC durante la dictadura militar (1964-1985).

El gobierno dictatorial reaccionó y el dirigente sindical permaneció 31 días en prisión en 1980, en virtud de la antigua Ley de Seguridad Nacional.

También en 1980, Lula fue uno de los fundadores del PT, junto con políticos, sindicalistas, intelectuales y dirigentes rurales y religiosos. Doña Marisa, su esposa en aquel momento, cosió la primera bandera del partido.

El país entraba en la fase final de la dictadura, con la apertura política “lenta y gradual” definida por los militares, y pasó a contar con una nueva opción partidaria de izquierda.

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

Derrotas frente a Collor y FHC

Lula se presentó sin éxito a las elecciones para gobernador de San Pablo en 1982 y fue elegido diputado federal en 1986. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente, que dos años después promulgó la actual Constitución de Brasil.

En 1989, el dirigente del PT debutó en la carrera por el Palacio del Planalto en las primeras elecciones presidenciales directas desde 1960. Llegó a la segunda vuelta, pero fue derrotado por Fernando Collor de Mello, entonces candidato del PRN, quien renunció en 1992 y fue condenado en un proceso de destitución (impeachment) motivado por denuncias de corrupción.

Lula volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 1998, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), candidato impulsado por el éxito del Plan Real en la lucha contra la inflación.

Luiz Inácio Lula da Silva Foto: archivo El País

Mandatos presidenciales

En 2002, Lula fue elegido con 52,7 millones de votos. Derrotó en la segunda vuelta a José Serra (PSDB), candidato del oficialismo. El 1 de enero de 2003 se convirtió en el primer obrero en gobernar Brasil.

Estableció como objetivo reducir la pobreza extrema y la desigualdad, reforzó las políticas sociales y puso en marcha programas como Hambre Cero (Fome Zero), Bolsa Familia y ProUni.

En 2006, Lula obtuvo 58,2 millones de votos y derrotó en la segunda vuelta a Geraldo Alckmin, entonces miembro del PSDB.

Tras ser reelegido, lanzó nuevos programas, entre los que destacaron la política de vivienda Mi Casa, Mi Vida (Minha Casa, Minha Vida) y las obras de infraestructura del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el Palacio Presidencial en Brasilia. Foto: AFP

Lula recibió grandes elogios en el extranjero, hasta el punto de que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo calificó como “el tipo” (o cara).

Con un índice de aprobación récord del 87%, el dirigente del PT concluyó su mandato en 2010 tras haber sido decisivo en la victoria presidencial de Dilma Rousseff (PT), su exministra.

Lula inició su tercer mandato en 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro (PL) en la segunda vuelta con el 50,90% de los votos, equivalentes a 60,3 millones de sufragios.

El dirigente del PT restableció ministerios que habían sido eliminados durante el gobierno anterior, como el de Cultura. También amplió la estructura administrativa, que actualmente cuenta con 38 carteras ministeriales, mediante la creación de nuevos ministerios, como los de Igualdad Racial y de los Pueblos Indígenas.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva con la bandera nacional tras votar este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo (Brasil). Foto: EFE/ Sebastião Moreira

Crisis durante el gobierno

Lula tuvo que afrontar varias crisis durante los últimos cuatro años, como el escándalo de los fraudes en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), relacionados con descuentos indebidos en jubilaciones y pensiones durante el período comprendido entre 2019 y 2024.

El caso provocó un cambio en la dirección del instituto y la imputación de antiguos responsables del organismo, además de la sustitución de Carlos Lupi al frente del Ministerio de Previsión Social.

También tuvo que hacer frente a la decisión del ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar a la Policía Federal a investigar el presunto tráfico de influencias de su hijo Fábio Luís da Silva, conocido como Lulinha, en el Ministerio de Salud y en Dataprev.

Además, en junio tuvo que retirar a Jaques Wagner (PT-BA) de la jefatura del gobierno en el Senado, después de que el senador bahiano fuera objeto de la Operación Compliance Zero, que investiga un esquema de fraudes por miles de millones de reales cometido por el ya desaparecido Banco Master, de Daniel Vorcaro.

En materia económica y social, el gobierno consiguió aprobar la reforma tributaria en el Congreso Nacional y ampliar el tramo de ingresos exento del impuesto sobre la renta.

Brasil volvió a salir del Mapa del Hambre y se ampliaron los programas destinados a la vivienda y a las transferencias de ingresos. Además, se implementaron medidas para facilitar el acceso a la salud y estimular las inversiones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump junto a su par de Brasil, Lula Da Silva, en las afueras de la Casa Blanca. Foto: @LulaOficial

Lula también tuvo que afrontar las repercusiones de crisis internacionales, como los conflictos en Medio Oriente y la política arancelaria adoptada por Estados Unidos.

La gestión de las negociaciones comerciales y diplomáticas, que incluyó la respuesta del gobierno brasileño a la fuerte subida de aranceles estadounidenses y los enfrentamientos públicos con Donald Trump, fue uno de los principales desafíos de su mandato.

En el ámbito económico, el presidente también recibió críticas por su estrategia, marcada por el aumento del gasto público y los ataques al Banco Central debido al nivel de la tasa de interés de referencia. Lula también dio marcha atrás recientemente en dos decisiones, en la recta final de las elecciones.

El presidente negoció con el Congreso la aprobación de la eliminación de la llamada “tasa de las blusitas” (taxa das blusinhas), un impuesto aplicado a las compras internacionales de bajo valor. A comienzos de septiembre, Lula promulgó la nueva ley, que elimina el impuesto de importación del 20% sobre las compras internacionales de hasta 50 dólares estadounidenses.

Y la semana pasada, el dirigente del PT anunció la prohibición total de las apuestas de cuota fija en el país, conocidas como bets.

La prohibición también incluye los juegos en línea y los casinos virtuales, como, por ejemplo, el “Juego del Tigrecito” (Jogo do Tigrinho). A finales de 2023, el presidente Lula había promulgado la ley que reguló las empresas de apuestas, conocidas como bets.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un encuentro con líderes de ciencia y tecnología de Brasil. Foto: EFE

Escándalos

Mensalão. En 2005 estalló el escándalo del mensalão. El entonces diputado y presidente del PTB, Roberto Jefferson, denunció en una entrevista con el diario Folha de S. Paulo un sistema de compra de apoyo político en el Congreso mediante pagos mensuales a parlamentarios de partidos que formaban parte de la base de apoyo de Lula.

El escándalo dio lugar a una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el servicio postal brasileño y provocó la salida del ministro de la Casa Civil, José Dirceu. El PT argumentaba que el sistema consistía en financiación electoral irregular, es decir, dinero no declarado ante la Justicia Electoral.

También en 2005, Lula se dirigió a la nación por televisión en un mensaje emitido en cadena nacional, en el que afirmó sentirse «traicionado». Aunque no utilizó la palabra mensalão, reconoció que el partido y el gobierno habían cometido errores y debían pedir disculpas.

Lava Jato. Como expresidente, Lula atravesó momentos buenos y malos. Superó un cáncer de laringe y vio cómo el Supremo Tribunal Federal (STF) condenaba a 28 de los 38 acusados en el proceso penal del mensalão.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, en debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: AFP

En 2014 celebró la reelección de Dilma. Ese mismo año comenzó la Operación Lava Jato, que destapó un esquema de desvío de fondos públicos durante los gobiernos del PT mediante contratos de Petrobras. El dinero terminaba en manos de cambistas, ejecutivos, partidos políticos y dirigentes.

La operación avanzó bajo la dirección de Sergio Moro, juez del 13.º Juzgado Penal de Curitiba. La Lava Jato dio lugar a acuerdos de colaboración judicial, la devolución de parte del dinero desviado, la detención de empresarios de la construcción y políticos, e influyó en el proceso de destitución de Dilma en 2016. La destitución marcó la salida del PT del Palacio del Planalto después de 13 años en el poder.

En 2017, Lula fue condenado por Moro por corrupción pasiva y blanqueo de capitales en el caso del tríplex de Guarujá, en el estado de São Paulo.

La condena, la primera de un expresidente brasileño por un delito común, fue confirmada al año siguiente por el Tribunal Regional Federal de la 4.ª Región (TRF-4), segunda instancia de la Justicia Federal. Según los tres jueces del tribunal, Lula había recibido sobornos de la constructora OAS mediante el tríplex y las reformas realizadas en el inmueble.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en la Asamblea General de la ONU Foto: AFP

El dirigente del PT negaba los delitos y afirmaba ser víctima de una persecución. Durante los años siguientes libró una batalla judicial. Como el STF sostenía que era posible comenzar a cumplir una pena después de una condena en segunda instancia, Lula fue encarcelado el 7 de abril de 2018. Fue trasladado a una sala de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde permaneció preso durante 580 días.

Ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó su candidatura a la Presidencia en virtud de la Ley de Ficha Limpia, que impide que determinadas personas condenadas se presenten a elecciones.

En 2019, Lula salió de prisión después de que el STF resolviera que la ejecución de una pena solo puede producirse una vez que la sentencia sea firme, es decir, cuando ya no queden recursos judiciales pendientes.

Dos años después, en 2021, el ministro Edson Fachin anuló las condenas relacionadas con la Operación Lava Jato, restituyendo al dirigente del PT sus derechos políticos y permitiéndole volver a presentarse a las elecciones.

Luiz Inacio Lula da Silva.

Salud

En 2011, Lula fue diagnosticado con cáncer de laringe y superó la enfermedad después de su segundo mandato presidencial.

A lo largo de su tercer mandato, el dirigente del PT también tuvo que afrontar problemas de salud.

En 2023, Lula se sometió a una cirugía de cadera para tratar los dolores provocados por la artrosis.

En 2024, sufrió una caída en el baño del Palacio de la Alvorada, lo que lo obligó a cancelar compromisos internacionales.

En 2025, presentó un cuadro de laberintitis y, en 2026, se sometió a la extirpación de una lesión cancerosa en el cuero cabelludo, seguida de sesiones de radioterapia.