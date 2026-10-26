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El País Mundo

De Cosse a Cristina Kirchner: los mensajes de celebración tras el triunfo de Lula en las elecciones de Brasil

La vicepresidenta, Mario Bergara y Pacha Sánchez celebraron la victoria de Lula, al igual que la exmandataria argentina y Gabriel Boric, quienes destacaron el resultado electoral.

25/10/2026, 21:53
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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un debate presidencial frente al candidato presidencial brasileño de derecha, Flavio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta electoral en Río de Janeiro.
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un debate presidencial frente al candidato presidencial brasileño de derecha, Flavio Bolsonaro.
Foto: AFP

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil generó reacciones en figuras políticas de Uruguay y la región. La vicepresidenta Carolina Cosse, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el senador Alejandro “Pacha” Sánchez se pronunciaron sobre el resultado electoral, al igual que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario chileno Gabriel Boric.

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La vicepresidenta de Uruguay escribió: "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo".

Por su parte, Alejandro "Pacha" Sánchez, secretario de Presidencia, escribió: "Derrotados son los que dejan de luchar", y acompañó su mensaje con una foto del presidente de Brasil junto a Pepe Mujica, exmandatario uruguayo.

Mario Bergara, actual intendente de Montevideo, publicó: "Ganó la democracia, viva Lula, Brasil y América Latina.

En el plano internacional, también aparecieron las primeras reacciones. Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, escribió un amplio mensaje: "Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y, después, a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

El expresidente chileno, Gabriel Boric, también dedicó algunas palabras al triunfo. "¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos. Con la esperanza intacta...".

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