De Cosse a Cristina Kirchner: los mensajes de celebración tras el triunfo de Lula en las elecciones de Brasil

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil generó reacciones en figuras políticas de Uruguay y la región. La vicepresidenta Carolina Cosse, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el senador Alejandro “Pacha” Sánchez se pronunciaron sobre el resultado electoral, al igual que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario chileno Gabriel Boric.

La vicepresidenta de Uruguay escribió: "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo".

¡Viva la Democracia!

Gran ejemplo el de Brasil.

Enorme triunfo de @LulaOficial — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 26, 2026

Por su parte, Alejandro "Pacha" Sánchez, secretario de Presidencia, escribió: "Derrotados son los que dejan de luchar", y acompañó su mensaje con una foto del presidente de Brasil junto a Pepe Mujica, exmandatario uruguayo.

derrotados son los que dejan de luchar ❤️ pic.twitter.com/GdqZGmrNDN — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 26, 2026

Mario Bergara, actual intendente de Montevideo, publicó: "Ganó la democracia, viva Lula, Brasil y América Latina.

Ganó la democracia, viva Lula, Brasil y América Latina! ⭐️🇧🇷❤️ pic.twitter.com/VDYj6psSIC — Mario Bergara (@Mario_Bergara) October 26, 2026

En el plano internacional, también aparecieron las primeras reacciones. Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, escribió un amplio mensaje: "Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y, después, a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

El expresidente chileno, Gabriel Boric, también dedicó algunas palabras al triunfo. "¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos. Con la esperanza intacta...".