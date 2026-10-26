¿Quién ganó en Río de Janeiro en las elecciones de Brasil?
Este domingo se celebró el balotaje entre Flavio Bolsonaro y Luiz Inacio Lula da Silva, que buscaba la reelección. En la ciudad de Río de Janeiro también se definió la elección de gobernador.
Este domingo 25 de octubre se lleva a cabo el balotaje 2026 en Brasil, después de que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el derechista Flavio Bolsonaro adelantara a Luiz Inacio Lula da Silva, que busca la reelección.
Se trata de una elección decisiva para el país sudamericano, ya que el electorado elegirá al presidente y al vicepresidente por un mandato de cuatro años.
Las encuestadoras brasileñas debieron esperar hasta la hora del cierre de los comicios para emitir los primeros resultados de este balotaje debido a la veda electoral, que impedía cualquier proyección hasta ese horario estipulado.
El conteo del Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) comenzó sobre las 17:00 horas pero se suspendió temporalmente debido a la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender la votación por dos horas en todo Brasil. A las 19:00 horas se retomó el conteo de votos. Según los datos del TSE, Luiz Inácio Lula Da Silva es el nuevo presidente de Brasil por un 51,76%%, superando a Flávio Bolsonaro, quién consiguió un 48,24%.
Quién ganó en Rio de Janeiro
En Río de Janeiro, con el 99,99 % de las secciones electorales escrutadas, Flávio Bolsonaro (PL) obtuvo el 53,1 % de los votos, frente al 46,9 % de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). En la primera vuelta, Flávio había conseguido el 53 % y Lula el 39,4 %.
Campaña marcada por la polémica
En la recta final de cara al balotaje ambos candidatos anunciaron propuestas para anular la candidatura del otro, y se desafiaron a revelar sus cuentas bancarias y registros telefónicos luego de un cruce de acusaciones de corrupción.
Por otra parte, las últimas encuestas antes de la elección marcaban un escenario de extrema paridad. El sondeo publicado este viernes por Real Time Big Data daba que el candidato Flávio Bolsonaro (PL) tenía un 52% de votos válidos frente al 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contando con un margen de error de dos puntos porcentuales, y un nivel de confianza del 95%, esta encuesta situó a los candidatos en un empate técnico.
- Columna de Martín Aguirre: por qué interesan tanto las elecciones en Brasil y qué dejó el debate Lula o Flávio Bolsonaro, ¿quién ganará el balotaje en Brasil? Se publican las últimas encuestas Elecciones en Brasil: la polémica medida de Lula que busca captar votos en los sectores de más bajos recursos
¿Encontraste un error?