¿Quién ganó en Río de Janeiro en las elecciones de Brasil?

Este domingo 25 de octubre se lleva a cabo el balotaje 2026 en Brasil, después de que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el derechista Flavio Bolsonaro adelantara a Luiz Inacio Lula da Silva, que busca la reelección.

Se trata de una elección decisiva para el país sudamericano, ya que el electorado elegirá al presidente y al vicepresidente por un mandato de cuatro años.

Cristo Redentor de Río de Janeiro. Foto: AFP

Las encuestadoras brasileñas debieron esperar hasta la hora del cierre de los comicios para emitir los primeros resultados de este balotaje debido a la veda electoral, que impedía cualquier proyección hasta ese horario estipulado.

El conteo del Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE) comenzó sobre las 17:00 horas pero se suspendió temporalmente debido a la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenó extender la votación por dos horas en todo Brasil. A las 19:00 horas se retomó el conteo de votos. Según los datos del TSE, Luiz Inácio Lula Da Silva es el nuevo presidente de Brasil por un 51,76%%, superando a Flávio Bolsonaro, quién consiguió un 48,24%.

Quién ganó en Rio de Janeiro

En Río de Janeiro, con el 99,99 % de las secciones electorales escrutadas, Flávio Bolsonaro (PL) obtuvo el 53,1 % de los votos, frente al 46,9 % de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). En la primera vuelta, Flávio había conseguido el 53 % y Lula el 39,4 %.

Campaña marcada por la polémica

En la recta final de cara al balotaje ambos candidatos anunciaron propuestas para anular la candidatura del otro, y se desafiaron a revelar sus cuentas bancarias y registros telefónicos luego de un cruce de acusaciones de corrupción.