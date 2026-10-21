Columna de Martín Aguirre: por qué interesan tanto las elecciones en Brasil y qué dejó el debate

La definitoria campaña electoral en Brasil ingresa en su etapa decisiva de cara al balotaje. Las mediciones de opinión pública y encuestas marcan resultados extremadamente ajustados entre los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Durante su participación en el programa En Clave País, Martín Aguirre, director de la Redacción de El País, analizó el creciente interés en Uruguay por la definición de estas elecciones, señalando la magnitud del tráfico digital que despiertan los comicios: "Es impresionante el interés que generan los uruguayos últimamente en la campaña. Nosotros estamos mirando todo el tiempo Marfeel, que es nuestra herramienta para ver la cantidad de gente que mira un artículo web, y todas las notas, las encuestas, todo lo que viene de Brasil inmediatamente explota el tráfico".

La polarización y el fenómeno de la regionalización política

El impacto de las elecciones presidenciales en Brasil evidencia una transformación cultural en la manera en que la ciudadanía observa a los países vecinos. Durante años, el acontecer político brasileño solía ser visto con cierta distancia por los uruguayos en comparación con la actualidad argentina, pero esa percepción ha cambiado drásticamente en los últimos períodos electorales.

Según explicó el director periodístico de El País, este fenómeno responde a una tendencia donde las fronteras políticas se han vuelto permeables: "Estamos viendo una especie de regionalización de la política donde, en todos los países, particularmente en América Latina, estamos entrando en una lógica donde todo el mundo tiene camiseta de algún candidato, de algún partido político de los demás países". Asimismo, Aguirre remarcó que esta dinámica entraña un riesgo analítico claro: "Es una simplificación peligrosa que no colabora a la hora de definir la agenda y las prioridades de cada país".

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

El rol del gobierno uruguayo

Pese a que como fuerza política el Frente Amplio se ha posicionado a favor de Lula da Silva, el gobierno de Yamandú Orsi ha sido más cauto en cuando emitir declaraciones. "Yo creo que hay una relación muy de dependencia del Frente Amplio del PT de Brasil desde hace mucho tiempo. Pero el gobierno ha intentado mostrarse un poco más alejado, más ecuánime", explicó Aguirre.

Al analizar la dinámica del debate presidencial y el intercambio directo entre los postulantes, el director de El País apuntó a un cambio de paradigma: "La gente busca en la política hoy en día más que propuestas —a las cuales ya llegan a un nivel de sofisticación que son difíciles hasta de interpretar— narrativas, personalidades y afinidades más personales". "A mí mucho no me gustó, me pareció muy agresivo. Los uruguayos tenemos un tono un poquito más sociable; la escala nuestra permite cruzarse con la gente, pero en un país como Brasil es más difícil y la campaña resultó demasiado tosca", cerró.

El desenlace de los comicios determinará las alianzas estratégicas futuras y el mapa de alineamientos en el continente.