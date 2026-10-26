¿Quien ganó las elecciones de Brasil en el estado de Rio Grande do Sul?

Este domingo 25 de octubre se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde resultó ganador Lula con un 51,74% de los votos, frente a Bolsonaro, que registró un total 48,26%.

En tanto, en el estado sureño de Río Grande do Sul, el candidato Bolsonaro obtuvo la mayor cantidad de sufragios con un 57,84%, mientras que Lula quedó por detrás con 42,16%

En las elecciones generales que tuvieron lugar el pasado 4 de octubre, Flávio Bolsonaro aventajó a Luiz Inácio Lula da Silva en primera vuelta, con el 47,17% de los sufragios frente al 45% de Lula.

En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en las elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

Combo de dos fotografías del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro. Foto: Agencia EFE.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Sobre Río Grande do Sul

Rio Grande do Sul es el estado más meridional de Brasil y limita con Argentina y Uruguay. El estado está dividido en 497 municipios y cuenta con 11,3 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). La capital, Porto Alegre, es el municipio más poblado, con 1,4 millones de habitantes.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el balotaje de las elecciones en Brasil 2026, en el que elegirá al nuevo presidente del país. Foto: Mauro Pimentel y Evaristo SA/AFP.

Qué pronosticaba para el balotaje la encuestadora que más se acercó al resultado en los últimos comicios

El instituto Gerp, una de las encuestadoras con mayor precisión en la primera vuelta brasileña, publicó el martes su último sondeo antes del balotaje de este domingo.

El sondeo de Gerp, una encuesta telefónica realizada el 14, 15 y 16 de octubre, ubicó a Bolsonaro al frente. En votos válidos, Flávio Bolsonaro obtiene el 52% y Lula da Silva el 48%, por lo que la ventaja es de cuatro puntos porcentuales, según informó el sitio Midiamax.

Según el informe, esa diferencia iguala el valor crítico de cuatro puntos en números enteros y lo supera en el cálculo sin redondeo. Por eso, el instituto la considera estadísticamente significativa.

Con información de O/Globo y La Nación/GDA