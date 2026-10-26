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Para Bolsonaro "es imposible reconocer el resultado de las elecciones" y "deberían ser anuladas"

Flávio Bolsonaro, candidato del PL, se expresó luego del escrutinio que dio ganador a Lula.

El País
El País
25/10/2026, 23:08
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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro
Foto: AFP

Flávio Bolsonaro dijo este domingo que pedirá la anulación de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, tras perder frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es imposible reconocer el resultado" y "voy a pedir la anulación de estas elecciones", dijo en Brasilia el senador, quien arremetió contra la extensión de dos horas del horario de apertura de los centros de votación, una situación que benefició a Lula según el bolsonarismo.

Caos electoral en Brasil: extendieron el horario de votación y frenaron el conteo con los primeros resultados

¿Qué dijo Bolsonaro tras el balotaje?

"Es inexplicable que haya sucedido lo que sucedió. Incluso, en palabras de algún ministro por ahí que la propia prensa publicó, estas elecciones deberían haber sido anuladas, en las condiciones en que las cosas sucedieron en ese momento" dijo.

Y agregó: "Y lo que tengo que decir aquí ahora es que es imposible, es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto en que estas cosas sucedieron. Vamos a usar a nuestros asesores jurídicos, vamos a pedir la anulación de estas elecciones. No estamos aquí para bromas".

Con información de EFE y AFP

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