Lula tras su triunfo en Brasil: apuntó contra las noticias falsas y prometió cambios en su gobierno

Luiz Inácio Lula da Silva celebró su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil con un discurso en el que agradeció el respaldo de sus votantes, reivindicó la defensa de la democracia y adelantó algunos de los cambios que pretende impulsar durante su nuevo mandato. El mandatario también apuntó contra la desinformación y la influencia de las plataformas digitales en el proceso electoral, y sostuvo que será necesario regularlas.

Durante su intervención, Lula destacó la participación ciudadana en los comicios y agradeció a quienes se movilizaron para respaldar su candidatura. En particular, hizo referencia a los jóvenes, las mujeres y las personas mayores que acudieron a votar pese a enfrentar problemas de salud.

“Quiero agradecer a toda la sociedad”, expresó, y resaltó que la elección registró, según afirmó, el menor número de abstenciones y de votos nulos del país.

El presidente electo también reconoció el trabajo de quienes coordinaron su campaña y de los partidos políticos que lo acompañaron. Además, dedicó palabras de agradecimiento a su vicepresidente, a quien elogió por su lealtad y su comportamiento durante el proceso electoral.

Lula apuntó contra las plataformas digitales y la desinformación

Uno de los ejes centrales del discurso fue la influencia de las plataformas digitales en las elecciones brasileñas. Lula cuestionó la intervención de actores externos y denunció el peso de las grandes empresas tecnológicas en la formación de la opinión pública y en los resultados electorales.

“Vamos a tener que regularlas”, afirmó sobre las plataformas digitales. En ese sentido, sostuvo que no es posible ignorar el poder de estas compañías y cuestionó que puedan obtener grandes ganancias sin pagar impuestos en Brasil mientras intentan incidir en el resultado de los comicios.

Simpatizantes el presidente Lula da Silva celebran la victoria electoral ante el opositor Flávio Bolsonaro Foto: Mateo Vázquez

El mandatario también reclamó que los delitos cometidos en el ámbito digital reciban un tratamiento equivalente al de los delitos que ocurren fuera de internet. Sus declaraciones apuntaron especialmente a la circulación de mentiras y a las estrategias de desinformación durante la campaña.

“Esta elección fue una derrota del negacionismo y de la mentira”, sostuvo.

Lula también se refirió a su adversario electoral, aunque sin mencionarlo directamente. Dijo que nunca había imaginado que una persona pudiera mentir “tanto y con tanta desfachatez”, y cuestionó su falta de humanidad.

También apuntó a que los data centers que se instalen en el país dejen más ganancia y que apunta a una "inteligencia artificial no estadounidense, sino brasilera".

“Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”

Más allá de las críticas a la campaña electoral, Lula adelantó que pretende modificar la forma en que se toman las decisiones durante su gobierno. El presidente electo aseguró que buscará ampliar la participación de la ciudadanía y otorgarle un papel más importante a la comunicación digital.

“Vamos a cambiar la manera de gobernar este país”, afirmó. “Quiero decirles que vamos a hacer participar más al pueblo de nuestras decisiones y que la comunicación digital va a tener un espacio muy grande en este gobierno”.

Simpatizantes el presidente Lula da Silva celebran la victoria electoral ante el opositor Flávio Bolsonaro Foto: Mateo Vázquez

También planteó que buscará mantener una comunicación directa con la población y evitar que sus declaraciones sean interpretadas, según sus palabras, por periodistas que actúen de mala fe.

En otro tramo, Lula vinculó su triunfo con el rechazo a las propuestas que considera autoritarias y privatizadoras. Aseguró que una de las cuestiones que más lo motivaron durante la campaña fue que la población no permitiera que el fascismo se impusiera.

Lula prometió más respeto para las mujeres y universalizar la educación

El presidente electo también dedicó parte de su discurso a las políticas sociales y a los compromisos que pretende asumir durante su nuevo mandato.

En particular, afirmó que las mujeres serán tratadas con mayor respeto y sostuvo que las políticas públicas brasileñas estarán dirigidas a atender sus necesidades.

En materia religiosa, reivindicó el carácter laico del Estado brasileño y prometió respetar todas las creencias. “Brasil es un país laico, pero garantiza las religiones y la fe”, expresó, al señalar que no tiene preferencia por ninguna religión, sino que defiende el respeto por la fe de la población.

Votantes de Lula Da Silva en San Pablo. Foto: Delfina Milder.

Por último, Lula aseguró que continuará impulsando cambios en el sistema educativo y planteó como objetivo universalizar la educación en Brasil. A su vez, sostuvo que continuará trabajando por el medio ambiente.

El discurso cerró así con una combinación de agradecimientos a quienes respaldaron su candidatura, cuestionamientos a la desinformación y compromisos sobre la orientación política y social de su próximo gobierno.

Lula prometió hacer “el mejor mandato en la historia” de Brasil

En el tramo final de su discurso, Lula reivindicó su trayectoria política y su respeto por la república. Recordó que es el único presidente brasileño sin título universitario que fue reelegido cuatro veces y atribuyó parte de su recorrido a la fe: “Dios fue muy generoso conmigo porque, entre tanta gente más preparada que yo, con más diplomas, que ya leyó más libros que yo, ¿por qué? Porque fui escogido por Dios, tengo el dedo de Dios en mi cabeza”.

El mandatario agradeció a quienes lo acompañaron durante la campaña y sostuvo que su triunfo representa algo más que una victoria personal. “No fui yo el que ganó las elecciones, fue el nacionalismo, la democracia y el futuro que ustedes desean construir”, afirmó. También destacó que fue la primera vez que logró dar vuelta una elección y señaló que, aunque nunca ganó en primera vuelta, tampoco perdió una segunda vuelta.

Lula aseguró que pretende reunirse con empresarios, educadores, científicos y mujeres para discutir los próximos pasos de su gobierno. Incluso mencionó al club de fútbol Corinthians, en una broma dirigida a su adversario político: “Donde va Bolsonaro, pierde el Corinthians”.

Luego, hizo una promesa sobre su próximo mandato: “Pasado mañana, el 27, quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato en la historia de este país, pueden tener la certeza”. En esa línea, afirmó que se dedicará “20, 24 horas por día” a construir el país que la población desea y a devolverle la tranquilidad a los trabajadores.

El presidente electo también señaló que su objetivo será garantizar la paz y la protección de la población, y cerró su intervención con una referencia al alcance internacional de su triunfo: “Dudo que Rusia, China y Estados Unidos tengan un domingo así de victorioso como este”.

Durante el cierre, Lula también manifestó que no buscará otro mandato presidencial y que su intención es dejar todo en este período de gobierno.