Balotaje de Brasil: ¿quién ganó en Uruguay? Así sufragaron los diferentes departamntos y ciudades con votantes habilitados
En Montevideo hubo más de 1000 sufragios. Lula recibió 59,01% votos, mientras que Bolsonaro obtuvo 40,99%.
Miles de brasileños radicados en Uruguay votaron en la segunda vuelta de Brasil que se realizó este domingo 25 de octubre y que tuvo a Lula como ganador, quien asumirá en enero de 2027 su cuarto mandato.
Solo aquellos brasileños que hicieron los trámites correspondientes para cambiar su país de votación podían ejercer su derecho al voto en Uruguay, el resto debía viajar a su país o, eventualmente, justificar su ausencia, ya que el sufragio era obligatorio. El sitio web del Tribunal Superior Electoral (TSE) permite conocer qué resultados hubo en distintas localidades, pero no resume lo acontecido en Uruguay.
Qué pasó en Montevideo
De acuerdo a los datos del TSE, votaron 1.369 personas en Montevideo. Lula recibió 59,01% votos, mientras que Bolsonaro obtuvo 40,99%.
¿Y en otros departamentos y ciudades de Uruguay?
En tanto, en Artigas votaron 379 personas. Bolsonaro recibió el 69,77% de los votos frente a 30,21% de Lula.
En Río Branco (donde votaron 23 personas), el candidato del Partido Liberal recibió el 60% de los votos, frente al 40% del candidato del Partido de los Trabajadores.
En el sitio web del TSE figuran otras localidades uruguayas con personas habilitadas a votar como Rivera y Chuy, donde no había información disponible.
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