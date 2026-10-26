Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Balotaje de Brasil: ¿quién ganó en Uruguay? Así sufragaron los diferentes departamntos y ciudades con votantes habilitados

En Montevideo hubo más de 1000 sufragios. Lula recibió 59,01% votos, mientras que Bolsonaro obtuvo 40,99%.

El País
El País
25/10/2026, 22:19
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro (izq.) y el presidente de Brasil y también candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, posan antes de un debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral en Río de Janeiro, Brasil.
El candidato presidencial Flavio Bolsonaro y el presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, posan antes de un debate presidencial.
Foto: AFP

Miles de brasileños radicados en Uruguay votaron en la segunda vuelta de Brasil que se realizó este domingo 25 de octubre y que tuvo a Lula como ganador, quien asumirá en enero de 2027 su cuarto mandato.

Solo aquellos brasileños que hicieron los trámites correspondientes para cambiar su país de votación podían ejercer su derecho al voto en Uruguay, el resto debía viajar a su país o, eventualmente, justificar su ausencia, ya que el sufragio era obligatorio. El sitio web del Tribunal Superior Electoral (TSE) permite conocer qué resultados hubo en distintas localidades, pero no resume lo acontecido en Uruguay.

Yamandú Orsi felicitó a Lula tras las elecciones de Brasil y celebró el proceso como una “fiesta democrática”

Qué pasó en Montevideo

De acuerdo a los datos del TSE, votaron 1.369 personas en Montevideo. Lula recibió 59,01% votos, mientras que Bolsonaro obtuvo 40,99%.

¿Y en otros departamentos y ciudades de Uruguay?

En tanto, en Artigas votaron 379 personas. Bolsonaro recibió el 69,77% de los votos frente a 30,21% de Lula.

En Río Branco (donde votaron 23 personas), el candidato del Partido Liberal recibió el 60% de los votos, frente al 40% del candidato del Partido de los Trabajadores.

En el sitio web del TSE figuran otras localidades uruguayas con personas habilitadas a votar como Rivera y Chuy, donde no había información disponible.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Elecciones en Brasil
Te puede interesar