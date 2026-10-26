Daniel Carreño lamentó la derrota de Nacional con Liverpool: “Es un mazazo, la verdad que duele mucho”

Nacional sufrió un duro golpe en el Torneo Clausura al perder 1-0 con Liverpool en el Gran Parque Central. El tricolor tenía la oportunidad de posicionarse como líder del certamen a tres fechas del final, pero la derrota lo dejó alejado de la pelea por el título. Tras el partido, Daniel Carreño reconoció el impacto del resultado y aseguró que el equipo deberá luchar hasta el último momento por los objetivos que todavía tiene por delante.

“Es un mazazo, la verdad que duele mucho esta derrota. Una derrota que no merecimos, por lo que pasó adentro de la cancha no merecimos perder”, expresó el entrenador, que perdió su invicto de 13 partidos desde que asumió al frente del equipo. Además, lamentó que Nacional no encontrara la manera de igualar el marcador: “Empatar nos hubiera dado un envión, pero eso no sucedió”.

En el análisis, Carreño consideró que su equipo hizo méritos para llevarse algo más. “Faltó solo el gol, sobre todo en el segundo tiempo”, resumió. Y agregó: “Fue un partido muy luchado, muy de mitad de cancha, muy entreverado, muy de segundo balón, no hubo mucha claridad. Creo que no merecimos perder, al menos merecimos hacer un gol y ahí se hubiera abierto el partido”.

El técnico también explicó cómo vio la jugada que terminó en el gol de Federico Martínez, quien cumplió con la ley del ex y le dio la victoria al equipo de Jorge Fossati. “Hubo un desajuste, no evitamos el centro y justo cae la pelota donde justo está Lucho Rodríguez, gran cabezazo y se encontraron con un gol. No nos habían inquietado todavía, el primer tiempo fue parejo y el segundo nuestro, pero el resultado se lo llevaron ellos”, señaló.

Carreño asumió la responsabilidad de la derrota: “La autocrítica mía, yo me castigo mucho, demasiado, inclusive creo que fui yo el que perdí el partido”, afirmó. En esa línea, descartó que Liverpool haya sido superior desde el planteamiento táctico: “Yo no creo que nos hayan ganado desde el punto de vista táctico. Liverpool no hizo tanto tanto para hacer un gol, y nosotros hicimos mucho más por hacer el gol”.

El entrenador explicó que estaba convencido de que Nacional llegaría al empate por lo que pasó en el complemento. “Yo estaba convencido de que íbamos a empatar este partido, por la actitud del segundo tiempo, la entrada de Maxi Silvera, porque no pasamos problemas desde el punto de vista defensivo, estábamos en cancha de ellos con mucho empuje, con mucho entusiasmo. Pero no pudimos”, lamentó.

La derrota dejó a Nacional en una situación comprometida en la definición del Clausura y complicó sus posibilidades de conquistar el campeonato, y el DT lo reconoció: “Durísimo, durísimo, la verdad que está bien duro. Lo vamos a intentar hasta el último momento sin dudas”.

“Acá no está permitido bajar la cabeza, y el que quiera darse ese lujo no va a estar entre nosotros. Acá vamos a tener que luchar por la gente, por cómo alienta, y por el club que representamos, y porque nos tenemos fe hasta el último minuto”, concluyó.