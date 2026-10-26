Tras el triunfo sobre Nacional, Fossati habló de "seguir abrazados a dos damas: la humildad y la autocrítica"

Liverpool dio un golpe clave en la lucha por el Torneo Clausura al vencer 1-0 a Nacional en el Gran Parque Central y consolidarse como único líder a tres fechas del final. Tras el encuentro, Jorge Fossati felicitó a sus jugadores por el rendimiento colectivo y consideró que su equipo justificó la victoria, especialmente por lo realizado durante la primera mitad, cuando encontró el gol de Federico Martínez.

“Las felicitaciones a los jugadores porque realmente hicieron un gran partido, especialmente un primer tiempo prácticamente sin fisuras de ningún tipo, ni en defensa ni en ataque”, expresó el entrenador negriazul al analizar el desarrollo del encuentro.

Fossati reconoció que Nacional tuvo sus oportunidades en el comienzo del complemento, cuando buscó el empate y generó varias situaciones a través de la pelota quieta: “En el segundo tiempo, en el inicio, Nacional a través de determinado juego tuvo oportunidades, no del todo limpias o claras, pero las tuvo, nos llegó”.

Sin embargo, el técnico explicó que Liverpool logró acomodarse nuevamente con el correr de los minutos y también encontró espacios para lastimar de contragolpe: “Creo que de los 15, 20 minutos en adelante, inclusive con alguna modificación, conseguimos que eso no fuera y nosotros también de contragolpe tuvimos nuestras oportunidades, se emparejó el juego”.

A partir de esa lectura, Fossati entendió que la victoria fue merecida por lo hecho durante la primera parte y por la capacidad del equipo para sostener la ventaja frente a un rival de jerarquía: “Por lo hecho en el primer tiempo, que no fue parejo me parece a mí, creo que al final terminamos mereciéndolo”, afirmó.

También valoró la racha de 13 partidos invicto que traía Nacional desde la llegada de Daniel Carreño: “A través de un esfuerzo enorme de los jugadores que estaban enfrentando a un gran equipo como sin duda es Nacional, con jugadores de jerarquía y un técnico de tanta más jerarquía que los jugadores”.

Con los tres puntos, Liverpool quedó en una posición privilegiada para afrontar las últimas tres fechas del Clausura. Pero Fossati mantuvo la cautela: “Recordarás que antes del partido dijimos que esto no cambiaba. Pasara lo que pasara, hay tres fechas (por jugar). Por otra parte, somos varios los que estamos ahí arriba, el segundo quedó a dos puntos”.

Y en ese sentido habló de la importancia de mantener los pies sobre la tierra: “Yo me afilio más que nunca, en primer lugar, como ya hablé con los jugadores, a respetar y a seguir abrazados con dos damas: la humildad y la autocrítica”.

Por último, Fossati remarcó que el plantel debe prepararse para afrontar cada compromiso con la misma concentración, sin dejarse llevar por la posición que ocupa en la tabla. “Pensar que el partido que viene es el partido más importante del año, así venimos todos los partidos”, concluyó.