Flávio Bolsonaro en Estados Unidos: tras huir de Brasil, aterrizó en Miami y tendrá protección de Donald Trump

Flávio Bolsonaro está desde anoche en Estados Unidos. Viajó en secreto con su familia luego de que la Justicia brasileña le ordenara que entregase su pasaporte y le prohibiera salir del país al otro día de perder las elecciones en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo un cuarto mandato. Su huida fue organizada por su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado radicado en Texas.

Dónde estaba Flávio Bolsonaro se preguntaron ayer todos los medios brasileños, hasta que al caer la tarde se confirmó que estaba por aterrizar en Miami y que el presidente estadounidense, Donald Trump, le otorgaría asilo. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra Lula.

Flávio Bolsonaro dijo el lunes que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”. El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

El gobierno de Trump “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, dijo anoche una alta fuente del Departamento de Estado.

Como Flávio no entregó sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático, la policía anunció que habían sido cancelados. Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Durante su cumpleaños 81 en Brasilia, Lula dijo ayer martes no tener “informaciones precisas” sobre la huida de su rival electoral, pero que esta sería “vergonzosa”.

Seguidores de Flavio Bolsonaro exhiben un muñeco inflable con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en São Paulo. Foto: EFE

Las informaciones sobre la partida de Bolsonaro causaron estupefacción en entre sus aliados políticos. “No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo en Brasilia su jefe de campaña Rogério Marinho. “Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, añadió.

Al denunciar el lunes que se le había prohibido dejar el país, Flávio negó cualquier intención de partir. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video. Afirmó además que pretendía ser el jefe de la oposición al gobierno de Lula.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado en el Congreso brasileño, está radicado en Estados Unidos. Eduardo dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula. El candidato del PT ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% de Bolsonaro, una diferencia de más de 4 millones de votos.

El hermano lo esperó

Aliados de Flávio Bolsonaro informaron al diario brasileño OGlobo que el senador fue recibido por su hermano Eduardo a su llegada a Estados Unidos. Según personas cercanas a la familia, Flávio llegó en un vuelo a Miami y fue recibido por su hermano, quien supuestamente orquestó la operación de fuga con las autoridades estadounidenses.

Eduardo reside en Texas, pero viajó a Florida con su esposa e hijos para recibir a Flávio y su familia.En una reunión que mantuvo con aliados y abogados el lunes, Flávio Bolsonaro se mostró angustiado y temeroso de ser arrestado, según los presentes. Se le aconsejó encarecidamente que permaneciera en Brasil y aprovechara el movimiento de oposición como heredero de su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio había accedido a reunirse con los diputados y senadores del Partido Liberal el próximo martes para organizar futuras movilizaciones, pero finalmente optó por irse de Brasil.

Flávio Bolsonaro y Donald Trump. Foto: prensa Flávio Bolsonaro

Qué dicen en EE.UU.

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos también generó repercusiones políticas en ese país. El congresista demócrata Joaquín Castro, del estado de Texas, criticó la decisión de la Administración Trump de conceder visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, considerando que “perder unas elecciones” no justifica “solicitar asilo”.

En un mensaje publicado en la red social X, Castro afirmó que “perder unas elecciones no justifica solicitar asilo”, en referencia a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de buscar refugio en Estados Unidos mientras es investigado en Brasil por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

“La Administración Trump debe rendir cuentas al Congreso sobre su papel en ayudar a Bolsonaro a huir de Brasil, en contravención de la ley brasileña”, agregó el congresista demócrata.

La huida de Flávio Bolsonaro pondrá a prueba la relación entre Brasil y Estados Unidos, ya tensas antes de la reelección de Lula. Mas cuando Trump esperaba una victoria de Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, en debate en TV GLOBO. Foto: EFE

Lss acusaciones de Bolsonaro de fraude electoral, y su dramática decisión de irse del país, guardan similitudes con una de las obsesiones de Trump: los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden.

“Francamente, pareció otra elección amañada... Se veía tan corrupta, tan terrible”, dijo Trump el lunes, al hablar de los comicios presidenciales brasileños.

Aun así, el gobierno brasileño apuesta a una “relación correcta” con Estados Unidos y evalúa que eso dependerá de la actitud de Trump, que puede verse afectado por las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

“Si las cosas van por ahí y Estados Unidos insiste en que las elecciones son ilegítimas, creo que eso aumentará aún más la hostilidad entre Trump y Lula”, explica Evan Ellis, experto del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.EFE, AFP, OGlobo (GDA)

Informe de OEA

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Brasil convalidó ayer martes en un informe provisional los resultados que dieron la victoria al presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro. El documento, de 47 páginas, recoge sin embargo las controversias entre instancias jurídicas tras la prolongación de la jornada electoral.