Así es el avión retenido en Argentina: investigan si Flávio Bolsonaro iba a abordarlo para viajar a EE.UU.

Un avión Gulfstream G400 de la empresa de vuelos privados Baires Fly se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú luego de que se sospechara que el senador de Brasil Flavio Bolsonaro -que perdió el balotaje a la presidencia contra el mandatario Lula da Silva-quería ingresar al país para viajar en ese vehículo a Estados Unidos, en medio de la prohibición dictada por la Justicia por las causas en su contra.

La aeronave salió de Aeroparque Jorge Newbery a las 22.14 del lunes y aterrizó en Iguazú a las 23.45. Según publicó el medio local Misiones Online, Baires Fly no consiguió la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil argentina (ANAC) para despegar rumbo a Miami. Por ende, el avión matrícula LV-JQW se encuentra en la pista de la terminal internacional.

El mismo portal indicó que fuentes aeroportuarias expresaron que ante la negativa de la autoridad aeronáutica se generó una fuerte discusión entre el piloto al mando del vuelo y los funcionarios locales del organismo. Iba a salir con cuatro pasajeros y tres tripulantes; se desconoce si Bolsonaro figuraba en la lista.

El avión privado en la mira por las versiones de viaje de Flavio Bolsonaro. Foto: Flightradar.

Tampoco se revelaron las identidades de los miembros de la tripulación. El medioagregó que la operación del vuelo a Miami se canceló antes de la salida (prevista para las 2.30) porque “uno de los pasajeros tuvo un problema”.

Por su parte, tanto Migraciones como Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria aseguraron a La Nación esta mañana que no hay un registro oficial sobre una entrada del senador carioca a la Argentina, ya sea por vía aérea o terrestre. En medio de las versiones, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó a través de un comunicado que no registró “ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”.

En relación al avión de Baires Fly en Puerto Iguazú, señaló que “las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”. “Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, agregó el texto.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

El viaje rumbo a Florida y la sombra de un pedido de asilo político

Todo ello no evitó que el excandidato por el Partido Liberal despegará finalmente rumbo hacia EE.UU. Según confirmó a La Nación una fuente próxima al clan Bolsonaro, partió cerca de las 14 con dirección a Florida. La noticia sobre el vuelo fue publicada primero por el sitio Metropoles, que indica que se fue con su mujer y sus dos hijas.

Se prevé que aterrice este martes por la tarde y que solicite asilo político apenas llegue. También se espera que se reúna el miércoles con su hermano, Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos y con una orden de captura en Brasil.

Folha de S. Paulo agregó que el gobierno estadounidense habría participado activamente en el plan para sacar a Bolsonaro de Brasil.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, reacciona después de conocer los resultados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, el 25 de octubre de 2026. Foto: SERGIO LIMA/AFP

Las causas judiciales en Brasil y la anulación de los pasaportes

Hijo del expresidente Jair, quien está preso por intento de golpe de Estado en 2023, Flavio perdió las elecciones el domingo contra Lula da Silva. El senador no reconoció el resultado y pidió anularlo. Horas después, el Partido Liberal, admitió la victoria del titular del Ejecutivo, que tendrá su cuarto mandato.

Poco después el senador fue intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por dos causas judiciales en su contra. Contaba con 24 horas para entregar sus pasaportes. Hasta este martes por la mañana todavía no lo había hecho, según O Globo.

La primera de las causas en su contra, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

Alexandre de Moraes, STF. Foto: AFP

La segunda, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

A media mañana, la Policía Federal brasileña canceló tanto el pasaporte común como el diplomático del senador, confirmaron a La Nación fuentes de la fuerza mientras avanza la investigación sobre la presunta huida a la Argentina.

La medida administrativa para cancelar ambos pasaportes se hizo efectiva tras vencerse a las 11 el plazo límite de 24 horas fijado por De Moraes.

La Nación/GDA.